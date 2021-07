LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 12 PM

————————————————-

Jueves 22 de julio de 2021

PRIMERA PLANA

CAR-GEN HAITÍ-PRESIDENTE ASESINADO

CABO HAITIANO, Haití - Se está derramando demasiada sangre en Haití, dice un sacerdote en un servicio religioso en honor al presidente asesinado Jovenel Moïse, en tanto las autoridades advirtieron que habría más violencia antes del funeral. Por Dánica Coto. 439 palabras. Con AP Fotos. ENVIADO.

AMS-GEN COLOMBIA-ATENTADO PRESIDENTE

BUCARAMANGA, Colombia - Las autoridades colombianas afirman que detrás del reciente ataque contra el helicóptero en que viajaba el presidente Iván Duque está el frente 33 de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que habrían planeado el atentado desde territorio venezolano y con ayuda de un exmilitar colombiano, quien fue capturado junto a otros dos presuntos implicados en ese hecho. 652 palabras. Con AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN ECUADOR-CÁRCELES MOTINES

QUITO - Las autoridades ecuatorianas confirman la muerte de 21 reclusos y decenas de heridos como consecuencia de violentos enfrentamientos entre bandas rivales en dos cárceles del país andino. 325 palabras. Con AP Fotos. ENVIADO.

ASI-GEN CORONAVIRUS-ASIA KUALA LUMPUR, Malasia- En las dos últimas semanas, Indonesia, Malasia y Myanmar superan la tasa máxima de mortalidad per cápita de India mientras la nueva ola del coronavirus, avivada por la virulenta variante delta, asola la región. Por David Rising y Eileen Ng. 563 palabras. AP foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN HAITÍ-MILITARES COLOMBIANOS

BUCARAMANGA, Colombia - Una veintena de exmilitares colombianos involucrados en el asesinato del presidente de Haití han mostrado el papel de los exmilitares colombianos en la industria global de seguridad, incluyendo su lado más oscuro: los mercenarios. En su país los militares suelen pensionarse con un sueldo bajo y usualmente buscan ingresos adicionales, son usualmente contratados para prestar servicios de consultoría, seguridad de personas y custodia de sectores petroleros en Medio Oriente. Por Regina García Cano y Astrid Suárez. 1.225 palabras. Con AP Fotos. ENVIADO.

REP-GEN CHINA-CENTRO DE DETENCIÓN

DABANCHENG, China - Los “centros de capacitación” informales dan paso a centros de detención más enmarcados en un cuadro legal, pero las detenciones masivas de uigures y miembros de otras minorías musulmanas continúa en China. La AP visita un nuevo centro de detención que es probablemente el más grande del mundo, con capacidad para 10.000 reos. Por Dake Kang. 843 palabras. Con AP Fotos. ENVIADO.

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

AMC-GEN GUATEMALA-JUSTICIA

CIUDAD DE GUATEMALA - La jefa del Ministerio Público Guatemala, Consuelo Porras, remueve del cargo a uno de los fiscales que llevaba importantes casos de corrupción y los transfirió a otra funcionaria de investigación señalada de varios ilícitos. Por Sonia Pérez D. 674 palabras. ENVIADO.

CAR-GEN CORONAVIRUS-CUBA

LA HABANA - Cuba comenzará a vacunar a las embarazadas y madres lactantes con el antígeno producido en la isla, Abdala, una noticia que se dio a conocer este jueves cuando se reportó el peor día de contagios desde que comenzó la pandemia del coronavirus. 291 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN CHICAGO-VIOLENCIA

CHICAGO - Un tiroteo desde un vehículo en movimiento en Chicago lesiona a ocho personas que iban en un autobús de fiesta, una de varias balaceras en la ciudad que dejaron al menos tres personas muertas el mismo día, informa la policía. 315 palabras. Con AP Fotos. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-ARMAS DE FUEGO

WASHINGTON - El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanza una campaña en cinco ciudades del país para combatir un incremento de la violencia con armas de fuego frenando el tráfico ilegal y enjuiciando a personas que ponen armas en las manos de delincuentes. Por Michael Balsamo. 377 palabras. Con AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-INFRAESTRUCTURA-ENCUESTA

WASHINGTON - La abrumadora mayoría de los estadounidenses —unos ocho de cada 10— apoyan los planes de incrementar los fondos para caminos, puentes, puertos y cañerías de agua potable, pero la coincidencia entre demócratas y republicanos en materia de infraestructura termina ahí, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Por Josh Boak y Hannah Fingerhut. 454 palabras. Con AP Fotos. ENVIADO.

MUNDO

EUR-INM ESPAÑA-MIGRANTES MADRID - Más de 200 africanos entran al enclave español de Melilla, en el norte de África, tras escalar las cercas que lo separan de Marruecos, dicen las autoridades locales. Por Aritz Parra. 277 palabras. ENVIADO.

AFR-INM TUNEZ-MIGRANTES TÚNEZ - Al menos 17 muertos, más de 300 inmigrantes rescatados de un naufragio en el Mediterráneo. 310 palabras. ENVIADO.

EUR-INM GRECIA-MIGRANTES

ATENAS - La guardia costera de Grecia informa que 30 migrantes fueron rescatados de un barco que quedó a la deriva debido a los fuertes vientos. Se cree que en la embarcación iban unas 60 personas. 100 palabras. ENVIADO.

MOR-GEN GAZA-EXPLOSION CIUDAD DE GAZA - Una explosión en una vivienda en un popular mercado de la Ciudad de Gaza deja un fallecido y 10 heridos, dicen las autoridades, que investigan las causas del incidente. 231 palabras. AP foto. ENVIADO.

ASI-GEN EEUU-COREAS-NUCLEAR SEÚL - Estados Unidos y Corea del Sur tratarán de convencer a Corea del Norte de que regrese a negociaciones sobre su programa nuclear. Pyongyang ha insistido en que no lo hará, en protesta por lo que describe como hostilidad de Estados Unidos. Por Hyung-jin Kim. 527 palabras. AP foto. ENVIADO.

DEPORTES

MEXICO-APERTURA

CIUDAD DE MÉXICO - El América pone en marcha la nueva temporada de la Liga MX, visita al Querétaro. El argentino Santiago Solari busca coronar con un título su segunda temporada al frente de las Águilas, luego de quedar eliminado en los cuartos de final del certamen anterior. 400 palabras.

LIBERTADORES-RESUMEN

PORTO ALEGRE, Brasil - Internacional de Brasil y Olimpia de Paraguay buscan romper el empate a cero con el que saldaron su encuentro de ida. El conjunto de Porto Alegre será anfitrión en la vuelta del duelo de octavos de final de la Copa Libertadores y podría ser el quinto club brasileño que se instale en la ronda de los ocho mejores. 300 palabras. AP Fotos.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

ESP-MUS ZION Y LENNOX

CIUDAD DE MÉXICO - Zion y Lennox están de fiesta por sus 20 años de trayectoria. El dúo puertorriqueño de reggaetón celebra su aniversario con el lanzamiento de “El sistema”, un álbum en el que tienen como invitados a Sech, Myke Towers, Rauw Alejandro y Natti Natasha. Por Berenice Bautista. 800 palabras. AP fotos.

ESP-MUS KANYE WEST

LOS ÁNGELES - Kanye West presentar su 10mo álbum de estudio, “Donda”, el jueves por la noche en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. El disco lleva el nombre de su madre, quien murió en 2007 de complicaciones de una cirugía plástica. El evento se transmitirá en vivo por Apple Music. Por Jonathan Landrum Jr. 382 palabras. AP Foto. ENVIADO.

