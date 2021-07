La madre de Kiki Morente se agobia ante la prensa

22-07-2021 AURORA CARBONEL, MADRE DE KIKI MORENTE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 22 (CHANCE)



La relación entre Sara Carbonero y Kiki Morente está dando mucho de qué hablar y posiblemente una de las razones por las que no se pare de especular sea el silencio que ambos están teniendo sobre su amor. Cuántas veces nos hubiese gustado saber por boca de la propia periodista qué pasaba en su matrimonio o en su vida privada y cuántas respuestas vacías nos hemos llevado.



Son así, personas discretas que no quieren traspasar la frontera de la intimidad y por el momento se mantienen en el límite. El problema está en las personas que son de su círculo y que saben la relación que hay entre ellos, como Aurora Carbonel, madre del cantante, que nos ha dejado sorprendidos con su actitud cuando le hemos preguntado por la relación de su hijo.



"No, no puedo hablar, perdóname" han sido las palabras de la madre de Estrella Morente, que no quería entrar a responder ninguna pregunta sobre Sara Carbonero. Y es que es un buen ejemplo de lo que suele pasar cuando todavía no se ha confirmado una relación, que las personas más cercanas, respondan o no, con su reacción confirman más que un 'Sí'.



¿Por qué no puede hablar Aurora de la relación de su hijo o de Sara Carbonero? Entendemos que los más allegados le han advertido que no haga ninguna declaración ante las cámaras de los medios de comunicación para evitar más especulaciones...