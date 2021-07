La India niega que haya un exceso de 4 millones de muertes por la covid-19

Calcuta. (India) EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY

Nueva Delhi, 22 jul (EFE).- Las autoridades de la India negaron este jueves las estimaciones que aseguran que la cifra real de muertes por la covid-19 es diez veces superior a los datos oficiales, unos cuatro millones de fallecidos, tal como afirma un estudio independiente publicado esta semana.

El estudio del Centro para el Desarrollo Global (CDG) sobre el exceso de mortalidad de la India señala que el país registró hasta cinco millones de muertes más durante la pandemia, lo que sugiere un exceso de muertes debido al coronavirus.

"Este informe asume que todas las cifras de exceso de mortalidad son muertes por COVID, lo que no se basa en hechos y es totalmente falaz", aseguró hoy el Ministerio de Salud en un comunicado.

El despacho explicó que el exceso de mortalidad es un término utilizado para describir una cifra de mortalidad por todas las causas, por lo que atribuir estas muertes a la covid-19 "es completamente engañoso".

La India, que ha ponderado siempre la baja mortalidad de cerca del 1,5 % causada por el coronavirus en este país de 1.350 millones de habitantes en comparación con otras naciones afectadas, desacreditó los métodos de estimación del CDG para llegar a esa conclusión.

"La extrapolación de las muertes se hizo sobre la audaz suposición de que la probabilidad de que una persona infectada muera es la misma en todos los países, descartando la interacción de factores directos e indirectos, como la raza, la etnia, la constitución genómica, los niveles de exposición asociados a otras enfermedades y la inmunidad desarrollada por esa población", criticó.

El ministerio, sin embargo, no dio detalles de las causas que podrían estar detrás del exceso de muertes.

El estudio del CDG, con base en Estados Unidos, se valió de tres fuentes para calcular la subestimación de las muertes: el registro civil de siete estados indios; la prevalencia de la enfermedad cruzada con la tasa de mortalidad global por la covid; y una encuesta aplicada a 800.000 personas, en tres ocasiones, a lo largo de un año.

Esto dedujo que entre 3,4 y 4,9 millones muertes registradas en el país, no fueron reconocidas como muertes por coronavirus.

De acuerdo con el Gobierno indio, hasta ahora se han registrado 418.987 muertes desde el comienzo de la pandemia, 507 de ellas en las últimas 24 horas.

Pese al riguroso sistema para documentar fallecidos, defendido por el Gobierno hoy, algunos estados han tenido que rectificar a la alza los datos en varias ocasiones para incluir miles de muertes que no fueron contabilizadas en el pasado.

El estado de Maharashtra, del que es capital la financiera ciudad de Bombay, que fue epicentro de la pandemia en el país, ha corregido al menos una decena de veces la cifra de muertos en los últimos dos meses.

Esta región sumó al balance de ayer 3.656 muertes de covid después de rectificar sus datos, un gran salto para un estado que viene registrando menos de 200 muertes diarias en los últimos días.

Si bien las autoridades no especificaron a qué periodo corresponden esos datos, las enmiendas de la cifras oficiales suceden al paso de la segunda ola de la enfermedad en el país, cuando la India fue escenario de una de las peores crisis de coronavirus en el mundo.