La CE recalca que no renegociará el protocolo irlandés tras la llamada de Johnson

Bruselas, 22 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, recalcó este jueves que Bruselas no renegociará el protocolo irlandés que evita la aparición de una frontera física en Irlanda tras el Brexit, después de una llamada del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a la política alemana.

Según escribió Von der Leyen en Twitter, Johnson le llamó por teléfono para presentarle la nueva estrategia que el Gobierno británico hizo pública ayer para resolver los problemas que plantea la implementación del protocolo.

El Gobierno del Reino Unido quiere que se introduzcan "cambios significativos" en la implementación de ese documento y desea abordar "de manera urgente" sus planes con la Unión Europea, según indicó este miércoles el negociador jefe para los asuntos del Brexit, David Frost.

"La UE seguirá siendo creativa y flexible dentro del marco del protocolo. Pero no renegociaremos. Juntos debemos garantizar estabilidad y previsibilidad en Irlanda del Norte", aseguró la presidenta de la CE en su perfil de Twitter.

Ayer mismo, el vicepresidente comunitario Maros Sefcovic se pronunció en un sentido similar en un comunicado.

"Tomamos nota de la declaración hecha hoy por el señor Frost. Seguiremos comprometiéndonos con el Reino Unido, también en lo relativo a las sugerencias de hoy. Estamos preparados para seguir buscando soluciones creativas, en el marco del protocolo, en el interés de todas las comunidades de Irlanda del Norte. Sin embargo, no acordaremos renegociar el protocolo", afirmó.

En una declaración ante los Lores, Frost apuntó ayer que por el momento Londres y Bruselas deberían acordar un "parón" para negociar cómo resolver las cuestiones que plantea el protocolo, durante el cual se seguiría aplicando el "periodo de gracia" para el comienzo de los controles aduaneros a las mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

"Hemos concluido que ahora no es el momento adecuado de activar el artículo 16" del protocolo, que permite suspender unilateralmente su aplicación, según apuntó Frost, quien agregó, no obstante, que las actuales circunstancias "justificarían" la activación de ese artículo por parte de este país.

El político apuntó que la situación "no puede continuar así".

Por ello, afirmó que ambas partes necesitan hallar ahora "un nuevo equilibrio" que busque permitir que los productos que se adhieran tanto a los estándares del Reino Unido como del bloque comunitario puedan circular en Irlanda del Norte.

El polémico protocolo mantiene a la provincia británica en el mercado único europeo para bienes a fin de evitar una frontera física con la vecina República de Irlanda -miembro de la UE-, pero impone a cambio controles fronterizos entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, que han generado fricciones económicas y tensiones políticas en la zona.