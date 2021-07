JJ.OO/Balonmano.- Raúl Entrerríos: "Intento no pensar mucho en que los Juegos son mi última competición"

13-03-2021 Raúl Entrerríos DEPORTES RFEBM / J. L. RECIO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El capitán de la selección española de balonmano, Raúl Entrerríos, reconoció este jueves que estar en unos Juegos Olímpicos "es una experiencia única" y que está tratando de no "pensar mucho" en que es su última competición, "difícil porque es muy comprimida y todos los equipos son muy competitivos".



"Los Juegos son una experiencia única y hay que disfrutarla desde el primer día, pero siempre está en el pensamiento que es mi última competición como jugador en activo. Lo estoy dejando aparcado y sin pensar mucho en ello porque lo importante es la competición", señaló Raúl Entrerríos en rueda de prensa.



El asturiano sabe que ganar una medalla en su despedida sería "muy especial". "Pero no sólo para mí. Estamos aquí para ganarla y conseguir ese objetivo tan valioso. He tenido una carrera larga, pero todo tiene un punto y final y el escenario para cerrar ese círculo son unos Juegos e intento disfrutarlo cada día y quedándome con cada pequeño instante", subrayó.



"El objetivo es intentar llegar lo más lejos posible, pero siempre teniendo en cuenta que es el día a día el que nos va a marcar. Tenemos que concentrarnos en Alemania, que es nuestro primer objetivo, pero nos gustaría llegar a cuartos y estar en la lucha por las medallas, sabiendo que es difícil porque los Juegos son una competición comprimida y todos los equipos son muy competitivos", remarcó.



El central tiene claro que "todos son rivales complicados". "Se han quedado muchas selecciones potentes que han estado en la pelea por las medallas en los últimos torneos por el camino, así que hay que tener un máximo respeto para todos", apuntó.



De todos modos, no olvida que "el núcleo de las europeas ha alcanzado los mejores puestos" en las últimas citas olímpicas, pero que hay "no europeas que han mejorado mucho su juego y hay que tenerlas todo el respeto del mundo". "Hay que centrarse en el trabajo de uno mismo que es lo que podemos controlar e intentar hacer nuestro juego que es lo que nos ha llevado a cosechar los triunfos en los últimos campeonatos", advirtió.



"Es difícil saber cómo habríamos llegado hace un año, pero la dinámica era positiva tras haber ganado el Europeo y habernos clasificado directamente. Con el parón tuvimos que iniciar otra vez el trabajo, siempre en la misma línea y con la misma ambición. En el trayecto hemos tenido lesiones importantes de jugadores fundamentales y es una lástima, pero hemos trabajado bien y siendo fieles a lo que hemos sido hasta ahora. Somos un grupo compacto y unido que aspira a hacer el buen trabajo e siempre", aseguró Entrerríos.



Finalmente, el capitán de los 'Hispanos' recordó que ya están "muy acostumbrados" a todas las medidas restrictivas que hacen que sean unos Juegos 'diferentes'. "Ya estamos metidos en esta dinámica y podemos disfrutarlos de la misma forma", admitió.



RIBERA: "NUNCA LO HEMOS TENIDO FÁCIL"



Junto al veterano jugador compareció el seleccionador Jordi Ribera, que indicó que el equipo "ha entrenado muy bien a lo largo de diferentes fases". "Somos un grupo que lleva tiempo junto desde 2016. Hemos tenido lesiones importantes que merman un poco los automatismos que se han generado, pero estamos con mucha ilusión y ganas", resaltó.



El catalán calificó el primer grupo como "complicadísmo". "Pero nunca lo hemos tenido fácil y tenemos que ir partido a partido, ese es el objetivo que vamos a tener. Estamos preparando bien el partido ante Alemania y espero que las cosas salgan bien", detalló.



El técnico fue preguntado por los jugadores '15', que hace de reserva y puede entrar en cualquier momento, y el '16', que sólo puede hacerlo en caso de lesión. "Todo el mundo quiere participar y sabe las normas. El mayor problema es con el '16', especialmente porque se queda fuera del grupo, no puede estar en la Villa, está solo y sólo puede jugar por lesión o circunstancia especial. Pero la ilusión de los jugadores por estar aquí es mucha y todos saben su el rol que tienen en estos momentos", explicó.