JJ.OO.- Blanco: "Estoy inquieto porque aún no se han solucionado cosas que afectan al funcionamiento de los Juegos"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, confesó este jueves estar "inquieto" a un día que se inauguren oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio porque ve que aún "no se han solucionado cosas que afectan" al buen funcionamiento de la cita y que incumben a los deportistas.



"Estoy tranquilo, pero estoy inquieto porque a día de hoy hay cosas que no se han solucionado y que afectan al funcionamiento de los Juegos, pero a los deportistas les veo bien, concienciados y preocupados sólo de que empiece la competición y poder demostrar su valía", aseguró Blanco en la rueda de prensa telemática que compartió junto a los abanderados Saúl Craviotto y Mireia Belmonte.



En este sentido, dejó clara su preocupación porque "algunos técnicos de ayuda de los deportistas" no están en la Villa Olímpica. "Están en hoteles y nos estamos asegurando de como podemos trasladarlos al no poder usar el transporte público", recalcó.



"Todo debería estar solucionado para que todo el mundo esté tranquilo y para que los técnicos sepan que podrán estar en el momento oportuno con sus deportistas. Por el COVID y la importancia de los Juegos, las cosas se han ido resolviendo día a día y Cayetano Cornet (jefe de misión) está intentando resolverlo cada día, pero es algo que nos tiene un poco inquietos", añadió.