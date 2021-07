Grynspan subraya el valor de Iberoamérica como potencia cinematográfica

Rebeca Grynspan. EFE/Fernando Villar/ Archivo

Madrid, 22 jul (EFE).- En 2109, el año previo a la pandemia, la industria cinematográfica iberoamericana contabilizó 918,6 millones de espectadores, con un crecimiento del 5,6 por ciento respecto al año anterior, según un informe de EGEDA; cifras que, para la secretaria general de la SEGIB, Rebeca Grynspan, hacen del sector un elemento de hermandad y unión entre países iberoamericanos.

La dirigente costarricense afirmó, en la gala de nominaciones de la VIII edición de los Premios Platino, celebrada en el Ayuntamiento de Madrid, que la industria iberoamericana es una “potencia internacional” en el sector cinematográfico, como demuestra el talento, las películas y las producciones audiovisuales expuestos en esta cita anual del sector.

Grynspan dejó claro en una entrevista a Efe que si los países “no se midieran por su producto interior bruto” sino que lo hicieran “por su aporte a la cultura”, Iberoamérica encabezaría las primeras posiciones del mundo.

En la gala, la película colombiana de Fernando Trueba “El olvido que seremos” y la cinta guatemalteca de Jayro Bustamante “La llorona” obtuvieron once nominaciones cada una y parten como favoritas en unos Premios Platino que volverá a acoger Madrid el próximo 3 de octubre en el recinto ferial de IFEMA.

El anuncio de las candidaturas, celebrado el 19 de julio, coincidió con el Día de Iberoamérica, una fecha que por segundo año consecutivo conmemora los treinta años del inicio de las Cumbres Iberoamericanas, desde la primera que mantuvieron los Jefes de Estado y de Gobierno en Guadalajara (México).

Tres décadas después, la secretaria general del organismo internacional al servicio de los 22 países iberoamericanos, recordó que en un mundo “donde prima la confrontación” este espacio de cooperación se ha convertido en un ejemplo de “diálogo político”.

Durante su intervención, Grynspan anunció que este año será su último al frente de la SEGIB, institución que lidera desde 2014, aunque seguirá festejando esta fecha, puesto que “ser iberoamericano es un sentimiento”.

“Yo no me despido de Iberoamérica, solo lo hago como secretaria de un espacio que está definido por las culturas, los idiomas y las idas y venidas a través del Atlántico, que se ha convertido un puente para todos nosotros”, completó en su discurso.

La mandataria se mostró orgullosa de su labor al frente del organismo durante siete años en los que, en su opinión, se ha logrado dejar un espacio iberoamericano renovado, un diálogo político profundizado y una cooperación fortalecida.

Por último, pidió que la SEGIB siga defiendo un multilateralismo que es “más necesario que nunca” ya que, a su juicio, los estados necesitan seguir colaborando porque “nadie saldrá solo de esta crisis”.

“Mi deseo para el futuro del organismo es que siga representando los valores que ha encabezado, porque si los dejamos atrás no somos nada”, concluyó la secretaria general.