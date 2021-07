Fecundación in vitro, el método de reproducción asistida más demandado en Panamá

Personal técnico trabaja con óvulos en el laboratorio de la clínica Panama Fertility, el 17 de julio de 2021, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 22 jul (EFE).- La fecundación in vitro es el método de reproducción asistida más usado en Panamá, el país de la región que más tratamientos realiza y que atrae a pacientes extranjeros, afirmó a Efe el doctor y especialista panameño, Mario Vega Croker.

"Panamá ya es un referente a nivel regional", explicó Vega Croker, quien junto a su padre, el doctor Mario Vega Rich, dirigen la clínica Panama Fertility, "responsable de la mitad de los nacimientos por reproducción asistida en el país y la que más extranjeros trata" para estos procedimientos.

El método más demandado es la fecundación in vitro, una técnica que fecunda los ovocitos con los espermatozoides fuera del cuerpo de la gestante y a la que suelen recurrir "mujeres que han intentado otro tipo de tratamientos en el pasado sin éxito", detalló Vega Croker.

La técnica tiene una tasa alta de efectividad: en "mujeres menores de 35 años es del 78 %", precisó el doctor, lo que significa que Panamá Fertility (http://www.panamafertility.com/) está "un 35 % por encima del resto del país".

Un 40 % de los pacientes que acuden a esta técnica son mujeres que presentan problemas con ovarios poliquísticos, endometriosis, trompas de falopio, baja reserva ovárica, etc, otro 40 % son hombres con un problema en los espermatozoides, y en un "20 % no se logra encontrar la causa".

LA TÉCNICA DE LA FECUNDACIÓN IN VITRO

La fecundación in vitro "es un tratamiento que dura muchos días", pues consta de varias fases, y la primera de ellas arranca al inicio del ciclo menstrual de la mujer, explicó Vega.

En la primera fase se inyectan medicamentos a "la paciente durante 10 días, donde lo que hacemos es estimular los ovarios para que en vez de que crezca un folículo, que es lo que pasa normalmente de manera natural, sean varios".

Tras ello, las pacientes acudirán a la clínica "cada 3 días a ver cómo crecen esos folículos hasta que lleguen al tamaño correcto y se haga una extracción de ovocitos a la mujer", un "procedimiento que lleva anestesia pero es de bajo riesgo".

"Una vez que tenemos esos ovocitos las embriólogas los unen con espermatozoides del marido y al día siguiente sabemos cuándo fertilizaron. Estos se llevan a un laboratorio especializado que tenemos y se dejan incubando por 5 días".

Así, después de ello "hay dos opciones: ponerlos dentro de la mujer o tomar una muestra de esos embriones, analizarlos genéticamente y que nos digan su composición genética evitando las pérdidas de embarazo asociadas y de que el tratamiento no funcione".

Además de la fecundación in vitro (https://www.panamafertility.com/es-pa/fiv-fecundacion-in-vitro), hay otros métodos de reproducción asistida.

Está la donación de óvulos -para la que muchas pacientes extranjeras viajan a Panamá- que consiste en utilizar óvulos de mujeres más jóvenes para que una paciente que tiene problemas con los suyos pueda quedar embarazada; la inseminación artificial, y la congelación de óvulos.

REPUNTE DE DEMANDA Y MÁS EXTRANJEROS

Vega Croker explicó a Efe que el 2020, cuando estalló la pandemia global de la covid-19, hubo "una baja de aproximadamente el 10 % en la cantidad de procedimientos realizados", pero que durante el 2021 la demanda ha crecido "un 20% a comparación con 2019".

Una gran parte de los pacientes que tratan son extranjeros, principalmente de EE.UU., pues Panama Fertility cuenta con especialistas licenciados y con certificaciones para trabajar en Estados Unidos, siendo el único centro "que cuenta con estos profesionales en toda Latinoamérica".

"Vienen porque es más económico y la tasa de embarazo es mucho superior que en Estados Unidos. Hay más calidad y un mejor costo económico", concluyó.