España.- Yolanda Díaz: "Hablar de matria es hablar de un proyecto de país"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves que "hablar de matria es hablar de un proyecto de país" y ha calificado de "estéril" la discusión suscitada a raíz de su defensa de este concepto, criticando a la derecha española por no estar "a la altura de las circunstancias".



"Esta discusión bastante estéril indica cómo la derecha española no está a la altura de las circunstancias ni siquiera en lo que tiene que ver con los debates ideológicos, intelectuales o incluso con el pensamiento", ha señalado la vicepresidenta segunda durante su participación en el Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.



"Lo que quise decir es que quiero un proyecto que cuide y trate de manera igual a las que somos desiguales y que tienda una mano a un país que puede ser fraterno, que es maravilloso y que no tiene que ser resuelto desde una mirada masculina ni conflictiva", ha remarcado.



Pese a ello, Díaz ha asegurado que éste es un debate de "largo recorrido" y cree que 'per se' suscitaría una propia conferencia. "Creo que es apasionante", ha enfatizado.



Durante su intervención, la vicepresidenta ha vuelto a insistir en que "la legislatura empieza ahora", después de que la crisis haya impactado en la economía y la vida de los españoles y el Gobierno haya tenido que dedicar sus esfuerzos durante el último año a la gestión y salida de la crisis.



"Es tiempo de demostrar con quién estamos y que el Gobierno ha de ser progresista y defendiendo a las clases populares", ha reiterado Díaz.