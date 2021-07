Encuesta: Partidos de EEUU divididos sobre infraestructura

WASHINGTON (AP) — La abrumadora mayoría de los estadounidenses —unos ocho de cada 10— apoyan los planes de incrementar los fondos para caminos, puentes, puertos y cañerías de agua potable, pero la coincidencia entre demócratas y republicanos en materia de infraestructura termina ahí, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El presidente Joe Biden apuesta a que su apretón de manos con un grupo de senadores republicanos ayudará a conseguir la aprobación de un proyecto de infraestructura de 973.000 millones de dólares en el Congreso, mientras que los demócratas presentarían por separado un proyecto de 3,5 billones de dólares con fondos para créditos fiscales por hijo, escuelas, salud y otras prioridades. Este enfoque a dos puntas ha provocado escenas dramáticas e incertidumbre en Washington a medida que se prolongan las negociaciones. Las divergencias aparentemente se extienden a la ciudadanía en general.

Según la encuesta, una pequeña mayoría, el 55%, aprueba el manejo de la infraestructura por Biden, mientras que el 42% lo desaprueba. Ocho de cada 10 demócratas, aunque apenas dos de cada 10 republicanos, aprueban la tarea de Biden en infraestructura.

Tras el estímulo a la economía que dio el paquete de 1,9 billones de dólares para el coronavirus —que tal vez generó riesgos de inflación— el gobierno confía en que muchos ciudadanos votarán por la infraestructura y otras iniciativas para ayudar a la economía hacia las elecciones de 2022.

Existe apoyo generalizado al fortalecimiento de la red eléctrica, golpeada este año por una fuerte helada en Texas y el tiempo extremo en meses recientes en el resto del país. Muchas otras ideas para la infraestructura propuestas por Biden reflejan las divisiones partidistas y los republicanos en general expresan incertidumbre u oposición a muchas propuestas.

Al menos seis de cada 10 personas respaldan la financiación del transporte público local, la vivienda a buen precio y el servicio de internet de banda ancha. Los tres proyectos tienen el apoyo de la gran mayoría de los demócratas, pero de menos de la mitad de los republicanos.

Dos tercios de los demócratas están a favor de financiar el servicio de pasajeros y ferroviario, comparado con cuatro de cada 10 republicanos. Entre los republicanos, la cuarta parte dice que se opone y un tercio dice que no tiene opinión.

El 45% de los encuestados apoya la financiación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, mientras que el 29% se opone. Dos tercios de los demócratas, pero apenas la cuarta parte de los republicanos están a favor. La mitad de los republicanos se oponen.

La encuesta AP-NORC de 1.308 se realizó del 15 al 19 de julio con una muestra del panel AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error es de más/menos 3,7 puntos porcentuales.