Emiratos.- EAU tacha de "categóricamente falsas" las informaciones que le relacionan con el software espía Pegasus

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha tachado este jueves de "categóricamente falsas" las informaciones que le relacionan con el presunto espionaje con el software Pegasus, de fabricación israelí.



"Las afirmaciones hechas en noticias que señalan que EAU está entre los países acusados de llevar a cabo una presunta vigilancia contra periodistas e individuos no tienen base probatoria y son categóricamente falsas", ha señalado en un comunicado.



La ONG Amnistía Internacional (AI) denunció el miércoles que las princesas emiratíes Latifa bin Mohammad al Maktum y Haya bin Hussein figuraban en la lista de potenciales objetivos de los clientes del software Pegasus, según los resultados de la investigación llevada a cabo por decenas de medios de comunicación con la colaboración de la organización.



En el listado de teléfonos espiados con Pegasus presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y la prometida del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul.



En la lista figuran también periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, 'The New York Times', 'The Wall Street Journal', Bloomberg, 'Le Monde', 'Financial Times' o Al Yazira.



La pesquisa está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.



No obstante, NSO ha asegurado que revisa en profundidad los historiales de sus potenciales clientes --gobiernos, generalmente-- y ha negado que se haya hecho un uso "malicioso" del software.