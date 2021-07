El Salvador.- EEUU emite una alerta de seguridad para El Salvador ante la creciente inseguridad

22-12-2010 Bandera de EEUU POLITICA ESTADOS UNIDOS ECONOMIA



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Embajada de Estados Unidos en El Salvador ha emitido una alerta de seguridad de nivel 2 y ha pedido a sus ciudadanos que no visiten varios municipios y zonas del país, incluidas algunas áreas de interés turístico dada la creciente inseguridad.



Así, según un comunicado, el centro histórico de San Salvador, los municipios de Ayutuxtepeque, Apopa, Tonacatepeque, San Martín, Ilopango, San Marcos, Soyapango, Colón y Lourdes, así como Los Chorros de la Calera, en Juayúa, son lugares considerados de riesgo para estadounidenses y trabajadores de la Embajada del país en El Salvador.



La alerta insta a aquellos que visiten el país a "ejercitar mayor precaución" debido a la delincuencia, la lejanía y a la falta de acceso a los servicios de emergencia (entre otros factores)".



"La Embajada de los Estados Unidos advierte a los ciudadanos estadounidenses que hemos establecido una política de viajes interna para informar mejor a nuestro personal dónde pueden y dónde no pueden viajar en viajes personales para garantizar mejor su seguridad", señala el texto.



"La adopción de una política de viajes interna para nuestro personal nos pone en línea con los procedimientos estándar del Departamento de Estado en países con problemas de delincuencia y seguridad", ha justificado la legación.



En su alerta de seguridad la Embajada también ha informado a los ciudadanos de que pueden visitar diversos sitios turísticos pero únicamente viajando en "carreteras principales y durante el día".



El Gobierno, por su parte, ha descartado que exista tal nivel de inseguridad en el país, aunque el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha abogado por desplegar un mayor número de migrantes en las calles para realizar "tareas de seguridad pública", según el diario 'La Prensa Gráfica'.



En este sentido, ha aclarado que no se trata de un "crecimiento desmedido" del militarismo, sino que es una respuesta para enfrentar a las pandillas, a quienes ha considerado "el enemigo interno" del país.