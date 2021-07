El expresidente salvadoreño Saca confiesa pagos irregulares a sus funcionarios

El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009) entrega hoy su declaración ante una comisión de la Asamblea Legislativa en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 21 jul (EFE).- El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2004-2009) confesó este miércoles ante una comisión de la Asamblea Legislativa que durante su gestión autorizó la entrega irregular de dinero en efectivo a funcionarios de su gobierno, exfiscales y exmagistrados de la Corte Suprema.

Saca, quien fue condenado a 10 años de prisión en 2018 tras confesar ante una tribunal la malversación de más de 300 millones de dólares, declaró ante una comisión de mayoría oficialista que investiga estos pagos secretos.

"Lo entregue creyendo que esto era legal porque así se ha venido haciendo por todas las Administraciones", dijo Saca, sin detallar si se entregaba a él mismo este tipo de pago.

El exmandatario, que también fue condenado por cohecho, indicó que esta práctica era vista como "pagos compensatorios" y los fondos provenían de una partida presupuestaria de gastos reservados o secretos.

Entre los beneficiarios de estos pagos irregulares, denunciados ampliamente en investigaciones periodísticas, se encuentra la exvicepresidenta de Saca, Ana Vilma de Escobar con 10.000 dólares mensuales.

Estos pagos, que eran fuera de los salarios y no se declaraban a Hacienda, se dieron durante los cinco años de gestión de Saca, quien gobernó bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y que lo expulsó.

Confesó también que entregaba dinero en concepto de "apoyo institucional" a los ex fiscales generales Belisario Artiga y Félix Garrid Safie, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS) de su época y a secretarios generales dos partidos.

Se trata de Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Ciro Cruz Zepeda, del Partido de Concertación Nacional (PDC). Ambos partidos son actualmente aliados del oficialista Nuevas Ideas (NI) en la Asamblea Legislativa.

Saca también mencionó a los actuales diputados de Arena Margarita de Escobar, exvicecanciller, y Rodrigo Ávila, excandidadato a suceder a Saca en la Presidencia en 2009 y exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC).

El exmandatario condenado indicó que la entrega dinero como sobresueldos "ha sido práctica de varios Gobiernos" y que esta le fue explicada por el fallecido Francisco Flores (1999-2004), también de Arena.

Según Saca, la revelación de la lista con nombres de personas que recibían sobresueldos y de la práctica irregular no fue parte de su confesión por orden de la Fiscalía, institución con la que pactó confesar los delitos de peculado y lavado de dinero para evitar una pena alta.

Acusó al ex fiscal general Douglas Meléndez, que lo llevó ante los tribunales, de seguir presiones para que esta información no se diera a conocer.

Saca Indicó que en 2009 también comunicó al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) esta práctica y señaló que no podía afirmar si se dio en los Gobiernos antes de Flores.

Alfredo Cristiani (1989-1994), también expresidente con Arena, declaró este miércoles ante esta comisión que durante su gestión no autorizó prácticas ilegales con los fondos estatales, sin aceptar o negar la entrega de sobresueldos.

Ambos expresidentes acudieron a la convocatoria hecha por dicha comisión que fue formada por la Asamblea Legislativa para realizar una investigación no vinculante penalmente sobre la supuesta entrega de pagos secretos a funcionarios de los Gobiernos desde 1989.