El dominicano Yermín Mercedes vuelve 24 horas después de anunciar su retirada

Chicago (EE.UU.), 22 jul (EFE).- El novato dominicano Yermín Mercedes regresó este jueves a la actividad con el filial Triple A de los Medias Blancas de Chicago apenas un día después de anunciar su retirada del béisbol.

El equipo de la Liga Americana anunció que Mercedes, el sorprendente novato que llevó al equipo con su bate al comienzo de la temporada y luego fue enviado a las menores después de una caída prolongada, está listo para el juego de los Charlotte Knights con los Durham Bulls.

Mercedes también se disculpó el jueves en una publicación de Instagram.

"Nunca me rendiré", escribió.

"Estuve 10 años en las ligas menores y siempre he entendido que este es un proceso grande y largo pero el talento que he demostrado habla por sí solo. Con la mayor humildad y hablando desde el corazón ... mi sueño es ser", escribió.

"Amo a todos. Estoy de vuelta", puntualizó.

El miércoles el dominicano publicó: "Se acabó". Y a continuación precisó: "¡Me estoy apartando del béisbol indefinidamente ...! Dios los bendiga".

El manejador del equipo, Tony La Russa, fue decisivo para convencer a Mercedes de desistir de su idea inicial al considerar que tiene un "futuro en las Grandes Ligas".

Mercedes impulsó la ofensiva de Chicago durante los primeros meses de la temporada, bateando .415 con cinco cuadrangulares y 16 carreras impulsadas en 22 partidos que disputó el pasado abril.

En mayo, Mercedes enfureció a La Russa al dar un cuadrangular en un lanzamiento de 3-0 en la novena entrada de un juego que los Medias Blancas lideraron 15-4.

Mercedes finalmente se enfrió, bateando .150 (16 de 107) en sus últimos 31 partidos con Chicago antes de ser enviado a Charlotte el pasado 2 de julio.