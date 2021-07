EE.UU. y medio mundo contra China por los ciberataques y otros clics tecnológicos

Fotografía sin fecha cedida por Blue Origin donde aparece su fundador Jeff Bezos mientras inspecciona las instalaciones de lanzamiento de New Shepard en el oeste de Texas antes del viaje inaugural del cohete. EFE/ Blue Origin

Bogotá, 22 jul (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. EE.UU. “encontró” al culpable del ciberataque contra Microsoft

EE.UU. no suele quedarse de brazos cruzados cuando se meten con los suyos, incluyendo sus empresas.

Tras meses de investigación y apoyado por la Unión Europea, la OTAN, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Japón, acusó a China de estar detrás del ciberataque del pasado marzo contra Microsoft, que afectó mundialmente a 250.000 sistemas informáticos.

"Igual que el Gobierno ruso, el Gobierno chino no está haciendo esto directamente, pero está protegiendo a aquellos que lo hacen, y quizá incluso ayudando a quienes lo hacen", dijo el presidente Joe Biden.

¿Cómo lo tomó China? EE.UU. es la fuente de la mayoría de ciberataques del mundo y realiza escuchas "tanto a rivales como aliados”, respondió.

2. De Pokémon Go a Ikea, el amplio abanico de la GDC

Que Pokémon Go abra la mayor convención de desarrolladores de videojuegos del mundo no es extraño. Pero que el gigante sueco de muebles Ikea esté presente allí suena a cuento marciano.

Lo cierto es que la GDC ("Game Developers Conference") da para todo y esta versión, la segunda y última de forma virtual por culpa de la pandemia antes de regresar en 2022 a San Francisco, da para todo.

Go Fest reunió a decenas de miles de fanáticos de Pokemón Go, que tras 5 años sigue despertando pasiones, para pasar después a los retos de la inteligencia artificial de la mano de "Death Stranding".

La GDC además sorprendió con "Ikea presenta la Dirección Artística en el Mundo Real", conferencia en la que diseñadores de esa empresa compartieron con los desarrolladores de juegos cómo plasman una idea en un escenario tridimensional.

3. Bezos y el espacio: de lo virtual a lo real

¿Qué hace con su tiempo libre el hombre más rico del mundo cuando deja su trabajo? Fácil: ¡Viajar al espacio!

Cuando Jeff Bezos se retiró días atrás de Amazon, ya sabía que su próximo gran paso sería dejar atrás el "espacio virtual" y salir de la Tierra en el primer vuelo tripulado de un cohete de Blue Origin, firma que fundó en 2000 para impulsar el turismo espacial.

"El mejor día", dijo un jubiloso Bezos dentro de la cápsula en la que alcanzó una velocidad tres veces superior a la del sonido y volvió junto a otros tres pasajeros tras 10 minutos más allá de los 100 km de altura, la considerada frontera con el espacio exterior.

Lo único malo: una semana antes, el británico Richard Branson, uno de sus rivales junto a Elon Musk (Tesla) en la llamada “carrera espacial de los millonarios”, se le adelantó y viajó en un avión de su compañía Virgin Galactic, aunque “solo” superó los 80 km de altura.

4. Netflix: televisión, cine… ¿y “gamers”?

A Netflix no le basta con seguir dominando el servicio de streaming en películas y series pese a la fuerte competencia.

Así se desprende de la llegada de Mike Verdu, exejecutivo de Electronic Arts (EA) y Zynga, como vicepresidente de desarrollo de videojuegos para impulsar sus planes de expansión por internet en un área en la que ya incursionó Google con la plataforma Stadia.

Según el diario Axios, la inspiración principal de Netflix sería Apple Arcade, un catálogo de juegos de alta calidad para dispositivos móviles al que se accede por suscripción.

Con 209 millones de abonados, la empresa tiene una enorme biblioteca de propiedad intelectual derivada de sus películas y series, incluyendo varias inspiradas en videojuegos como "The Witcher", "Assassin's Creed" y "Castlevania".

5. Los taxis de Miami, al estilo de “Los Supersónicos”

Todavía faltan unas décadas para llegar a 2062 y tener “aeroautos” como lo visualizaban “Los Supersónicos” (“The Jetsons”).

Pero Miami ya va a disfrutar de vehículos autónomos como también vaticinaba la serie animada. Ford lanzará allí a finales de año un servicio de taxis “robot” junto con la compañía de transporte de pasajeros Lyft y la empresa de inteligencia artificial Argo AI, programa que ampliarán a principios de 2022 a Austin (Texas).

Al principio tendrán un conductor de seguridad para situaciones de emergencia y Ford espera llevar 1.000 “robotaxis” de Lyft en diversas ciudades en los próximos cinco años.

6. Medellín y Recife, tecnología latinoamericana para el mundo

En una región caracterizada por la desigualdad, Latinoamérica también se destaca por los avances tecnológicos gracias a Recife (Brasil) y Medellín (Colombia), dos de las seis ciudades más prominentes para la tecnología de la información (TI) en el mundo, junto a Lagos (Nigeria), Bangalore (India), Shenzen (China) y Tel Aviv (Israel).

Según el medio Rest of World, el Porto Digital de Recife, el mayor parque tecnológico de Brasil, es "una iniciativa planificada" y la ciudad es una "referencia" para "liderar la construcción del futuro de la industria de TI".

Por su parte, "Medellín usa la tecnología para emerger de las sombras del pasado” y resignificar la historia de violencia ligada al flagelo del narcotráfico.

7. PES "evoluciona": nuevo nombre, 100 % digital y gratis

En la batalla de los videojuegos, "Pro Evolution Soccer" (PES) había sido derrotado: 1 millón de unidades vendidas en 2018 contra 12 millones de FIFA. Todo apuntaba a su rendición, pero el legendario simulador de fútbol de Konami sorprendió a todos.

"PES" será desde otoño "eFootball", una plataforma 100 % digital para consolas y dispositivos iOS y Android y en "free-to-play", un formato por el que se puede acceder gratuitamente pero que permite comprar elementos para darle mayor variedad al juego.

La tecnología Unreal Engine "proporcionará muchos avances dentro y fuera del terreno de juego", afirmó Konami, que agregó que "eFootball" tendrá cuatro veces más animaciones que antes.

¡Que comience el juego!