Djokovic: "Será extraño un torneo sin Rafa Nadal o Roger Federer"

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Tokio, 22 jul (EFE).- El tenista serbio Novak Djokovic se mostró este jueves confiado en sus posibilidades de medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio al afirmar que su preparación este año "no puede ser mejor", tras haberse alzado en 2021 con tres Grand Slams y reconoció sentirse extraño por no coincidir ni con Rafa Nadal ni con Roger Federer.

El número uno del mundo dijo que está "acostumbrado a ver al menos a uno de ellos" en los campeonatos en los que ha participado en los últimos años, pero que enfocará los partidos "día a día" y enfocándose en su próximo rival.

"No puedo tener una preparación mejor de la que tengo este año", dijo el número uno del mundo en una rueda de prensa en Tokio junto a los representantes del equipo olímpico serbio, celebrada en la víspera de la ceremonia de inauguración del torneo internacional.

Djokovic señaló que "ya hace bastante" que ganó su única medalla olímpica, el bronce de Pekín 2008, y confió en que su desempeño este año, en el que conquistó el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon (uniéndose al selecto grupo de tenistas masculinos que se han alzado con 20 Grand Slam en su carrera, compuesto por Roger Federer y Rafael Nadal) lo ayude a "hacer otra gran actuación".

El serbio afirmó que, pese a que desempeña su carrera profesional principalmente en solitario, formar parte del equipo olímpico le da "alas para rendir de la forma más alta" y "coger energía" de la experiencia para aplicarla en su propio rendimiento.

"La experiencia olímpica es una experiencia única", dijo el tenista. "Es diferente a los partidos individuales", pero que considerá estos Juegos "como un torneo normal", consciente de que "mucha gente espera lo mejor de mí y tienen altas expectativas en que tendré los mejores resultados posibles".

Djokovic se mostró muy crítico cuando los organizadores anunciaron que no habría espectadores en la inmensa mayoría de los estadios y su participación en Tokio 2020 fue dudosa hasta el ultimo momento.

"Tras haber jugado en tres Juegos y experimentar cómo son normalmente, con la multitud, el apoyo, las vibraciones... Sin el elemento clave de cualquier deporte, especialmente los Juegos, es diferente, pero aún así son unos Juegos Olímpicos", explicó.

"Tuve dudas pero al final decidí venir y estoy contento, porque para mí hay muchas cosas que son bonitas de los Juegos y estoy intentando concentrarme en ellas para inspiren mi juego", añadió el jugador, que reconoció que siente mucho la energía del público, "ya sea positiva o negativa", y que es "una de las grandes razones por las que he seguido jugando a nivel profesional durante tanto años".

Djokovic recordó su paso por Japón en el Torneo de Tokio de 2019, donde jugó en las mismas pistas que pisará en los Juegos.

"La pista tiene una velocidad diferente que hace años (...) y me estoy adaptando a estas condiciones", dijo el tenista que, pese al calor, la humedad y las variaciones del terreno de juegos le "gusta" la forma en la que esta jugando y confía "en que los entrenamiento den fruto".