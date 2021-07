Djokovic debuta en Tokio ante el boliviano Dellien; Zverev y Rublev en su camino

El tenista serbio, Novak Djokovic. EFE/EPA/Peter Nicholls / Archivo

Tokio, 22 jul (EFE).- El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, debutará en los Juegos Olímpicos de Tokio ante el boliviano Hugo Dellien, 139 en la clasificación ATP, y podría encontrarse en su camino hacia la final con el ruso Andrey Rublev, séptimo cabeza de serie, en cuartos y con el alemán Alexander Zverev, quinto favorito, en semifinales.

Djokovic ha ganado los tres primeros torneos de Grand Slam de esta temporada, Australia, Roland Garros y Wimbledon, por lo que si se hace con el oro en Tokio y después con el Abierto de Australia se convertiría en el primer hombre en obtener el llamado 'Golden Slam'.

Por su lado del cuadro, según el sorteo efectuado hoy en Tokio, también aparecen los españoles Alejandro Davidovich (16), que debutará ante el portugués Pedro Sousa y se cruzaría con el serbio en tercera ronda; y Roberto Carballés, que abrirá competición ante el georgiano Nikoloz Basilashvili y no se encontraría con Djokovic hasta una hipotética semifinal.

El polaco Hubert Hurkacz, séptimo favorito y semifinalista del último Wimbledon, también podría protagonizar una semifinal con Djokovic.

El segundo cabeza de serie, el ruso Daniil Medvedev, comenzará ante el kazajo Alexander Bublik y en su trayectoria hacia la final se podría encontrar en cuartos con el español Pablo Carreño, sexto favorito y que se estrenará ante el estadounidense Tennys Sandgren.

El griego Stefanos Tsitsipas, tercer cabeza de serie, abrirá contra el alemán Philip Kohlschreiber y sería rival de Medvedev en semifinales.

En esta mitad del cuadro también han caído el argentino Diego Schwartzman (8), con el peruano Diego Varillas como primer rival; el español Pablo Andújar, con Ugo Humbert como adversario inicial; y el doble campeón olímpico (2012 y 2016) Andy Murray.

El británico, actualmente en el puesto 104 de la ATP pero de vuelta al circuito tras su calvario de lesiones, comenzará el torneo olímpico ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (9), que cuenta en su equipo técnico con el español Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafael Nadal, que no juega en Tokio.

El torneo comenzará el día 24 sobre las pistas de superficie rápida del Parque Ariake de la capital nipon.