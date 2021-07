DESCONECTA.-Dos cachorros callejeros enfermos tuvieron la suerte de encontrarse con una técnico veterinaria que les salvó la vida

22-07-2021 Dos cachorros callejeros enfermos tuvieron la suerte de encontrarse con una técnico veterinaria que les salvó la vida. MADRID, 22 jul. (EDIZIONES) Dicen que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado es, muchas veces, el plus de suerte que hace falta en la vida para lograr algo. Esto mismo o simplemente el destino fue lo que propició el encuentro de dos cachorros de perro callejeros enfermos y malnutridos con una técnico veterinaria que no miró hacia otro lado y les salvó la vida. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS



Dicen que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado es, muchas veces, el plus de suerte que hace falta en la vida para lograr algo. Esto mismo o simplemente el destino fue lo que propició el encuentro de dos cachorros de perro callejeros enfermos y malnutridos con una técnico veterinaria que no miró hacia otro lado y les salvó la vida.



Amanda Ziegler, gerente de una clínica y técnico veterinaria, de 34 años, de Tampa (Florida, EE.UU.), se encontró con los perros en mitad de un camino de tierra en el que circulaba en un Jeep. La joven no lo dudo y se bajó a esperarlos.



Por suerte, en lugar de huir, los perros se acercaron a Amanda y se dejaron transportar en el coche sin muchos problemas.



No se sabe con certeza de qué raza son los perros, pero Amanda cree que podrían ser pointers alemanes de pelo corto y calcula que tienen menos de cinco meses.



Cuando llegaron a sus manos, los pobres cachorros estaban en muy mal estado, cubiertos de picaduras de insectos y desnutridos, pero, por fortuna, nada grave que no se esté pudiendo solucionar con tratamiento, cuidados y mimos.