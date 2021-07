Cvirus.- Sagasti califica de "absolutamente inhumana" la venta de camas UCI en Perú y alerta de que habrá consecuencias

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Perú, Francisco Sagasti, ha tildado de "absolutamente inhumana", la venta de camas en las unidades de cuidados intensivos de un hospital del país por parte de una banda organizada y ha alertado de que habrá consecuencias.



El mandatario, que ha calificado a las personas responsables de estos actos de "miserables", ha insistido en que caerá sobre ellas "todo el peso de la ley". Sus palabras llegan después de que la Policía desarticulara una organización criminal conocida como 'Los Ángeles Negros', que cobraba hasta 82.000 soles (más de 17.600 euros) por ingresar a un paciente con la COVID-19 en una cama UCI del Hospital Guillermo Almenara.



En entrevista con la emisora RPP, el jefe del Estado ha dicho no entender "cómo un médico que ha hecho el juramento hipocrático de defender la vida participa en este tipo de tráfico".



"No tengo la menor idea, eso es criminal, no queda otra cosa. Tiene que caer todo el peso de la ley, así como debe caerle y ya les cayó en algunos casos a los traficantes de oxígeno y a los ladrones de oxígeno", ha aseverado.



Por otra parte, ha anunciado que el Gobierno ha duplicado el número de camas en las unidades de cuidados intensivos y ha afirmado que se ha realizado la compra de material sanitario para evitar este tipo de tráfico.



"Dicho sea de paso, este es un bien escaso a nivel mundial, pero hemos negociado, hemos conseguido, hemos apoyado y hemos más que duplicado", ha manifestado antes de sostener que el Gobierno también ha adquirido más bombonas de oxígeno.



"Tenemos más de 300 plantas de oxígeno y cuando llegamos encontramos 63. Entonces, la mejor manera de evitar esa especulación es proveeer los servicios en gran cantidad para que no ocurra eso. Pero, cuando encontramos casos como los mencionado, todo el peso de la ley debe caerles", ha explicado.



Así, ha matizado que "por cada miserable, porque no hay otra palabra, que trafica con camas UCI, yo estoy seguro que encontraremos a personas que buscan la mejor manera de proveerlas". "No nos centremos solo en lo negativo, sino veamos la generosidad y el espíritu de los peruanos", ha zanjado.



El operativo llevado a cabo el miércoles se saldó con nueve detenidos por su presunta vinculación a esta banda. Entre ellos figura la tesorera de la ONG Donantes de Esperanza, Ana Cecilia Aróstegui, la fiscal Iraida Muñoz, el coordinador de la Red Almenara, Sebastián Bazalar y varios de sus familiares.