Cultura.- La película de Batgirl ya tiene protagonista

22-07-2021 Leslie Grace será Batgirl en la película que HBO Max prepara sobre el personaje



Leslie Grace (En un barrio de Nueva York) es la elegida para interpretar a Barbara Gordon, más conocida como Batgirl, en la primera película en solitario del personaje que verá la luz en HBO.



Según Variety, la actriz encarnará a la superheroína en el filme dirigido por Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad Boys for Life), que contará con un guion de Christina Hodson (Aves de Presa, The Flash), y que comenzará a filmarse el próximo noviembre.



Es el segundo papel protagonista que Grace hará en su carrera, ya que su debut como actriz principal fue en la recientemente estrenada En un barrio de Nueva York, donde da vida a Nina Rosario, una mujer latina de gran desparpajo.



Cabe señalar que no es la primera vez que Batgirl es interpretada por una intérprete de origen latino, ya que en Batman: La Lego Película fue Rosario Dawson la encargada de prestar su voz al personaje.



Aún no se ha confirmado cómo encajará en la continuidad del Universo Extendido DC el filme que, en principio, no llegará a las salas sino que se estrenará en exclusiva en la plataforma de Warner Bros. Si la trama de la cinta sigue el canon de los cómics, Batgirl será la hija del Comisario Gordon, quien en su única aparición dentro de este Universo estuvo interpretado por J. K. Simmons en La Liga de la Justicia. Tampoco se ha confirmado que el actor, que también da vida a J. Jonah Jameson en el Universo Cinematográfico Marvel, vaya a aparecer en la película.



Otra posibilidad es que el filme esté ambientado en el Universo de The Batman, el filme de Matt Reeves protagonizado por Robert Pattinson, donde el Comisario Gordon está interpretado por Jeffrey Wright. Esta versión del incorruptible agente de policía tendrá además su propia serie en solitario sobre el departamento de policía de Gotham.



La película de Batgirl ha sufrido numerosos contratiempos en su desarrollo. En marzo de 2017, Joss Whedon se unió al proyecto con total control creativo bajo el encargo de desarrollar el guion y dirigir la película. Sin embargo, un año después, decidió abandonar la cinta ya que, según él, no encontraba el enfoque adecuado para aproximarse al personaje.



Aún no hay fecha de estreno para la película de Batgirl, aunque el personaje llegará a la pantalla en otra versión durante la tercera temporada de Titans, de estará interpretada por Savannah Welch, y que se estrenará el próximo 12 de agosto.