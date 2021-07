Crudo cotiza por encima de los US$70 tras repunte de dos días

(Bloomberg) -- El petróleo mantuvo una ganancia de dos días por encima de los US$70 el barril, impulsada por una caída en las reservas de combustible y destilados de Estados Unidos y el repunte más amplio del mercado.

Al inicio de las operaciones en Asia, el West Texas Intermediate bajaba un 0,1% tras registrar un aumento de más de 4% el miércoles. Las ganancias de las acciones reforzaron el apetito por el riesgo de los inversionistas, superando las preocupaciones sobre qué impacto tendría en la demanda de energía la rápida propagación global de la variante delta del coronavirus.

El crudo ha estado en una montaña rusa esta semana, retrocediendo el lunes ante las preocupaciones sobre la pandemia y los planes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados para aumentar la oferta. Seguido después por un repunte, debido a que la Administración de Información de Energía informó que los inventarios de petróleo en el centro de almacenamiento clave en Cushing, Oklahoma, cayeron al nivel más bajo desde enero de 2020.

La variante delta ha arrasado en algunas partes de Asia, provocando una serie de renovadas restricciones por parte de los Gobiernos para controlar su propagación. En el sureste, Indonesia, la economía más grande de la región, el Gobierno impuso un mosaico de restricciones en todo el país en expansión luego de un número récord de muertes diarias. En EE.UU., Texas informó la mayor cantidad de infecciones confirmadas en más de tres meses.

