Covid pudo haber reclamado hasta 5 millones de vidas en la India

(Bloomberg) -- La cifra real de muertos en India por covid-19 podría oscilar entre los 1,3 millones y la asombrosa cifra de 5 millones, con la estimación más conservadora superando con creces a la de Estados Unidos, hasta ahora, la más alta registrada en el mundo.

Los números, derivados de modelos de investigación y datos de las autoridades locales, superan entre tres y diez veces el recuento oficial del país, lo que se suma a la evidencia de que el costo real del brote de la India podría haber sido subestimado enormemente.

Al tiempo que los cadáveres flotaban en el Ganges, un río sagrado para millones de hindúes, y los crematorios y cementerios se veían abrumados, crecía el escepticismo sobre el número de muertos de alrededor de 420.000 registrado por el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi.

Bloomberg se acercó a las autoridades en aproximadamente la mitad de los 28 estados y territorios de la India en busca de datos de mortalidad de abril y mayo durante los últimos dos años y analizó cifras de investigadores y expertos. El resultado es claro: el costo real se ha subestimado enormemente debido a la combinación de un recuento insuficiente, un ineficiente sistema de registro civil y la falta de pruebas que hacen que las muertes por covid se clasifiquen como otras afecciones, como enfermedades cardíacas.

Los hallazgos encajan con estimaciones de investigadores de todo el mundo. Bhramar Mukherjee, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan, dedicó gran parte del año pasado a modelar la pandemia de la India. Sus estudios sugieren que el número de muertos hasta el 15 de junio es de alrededor de 1,3 millones.

Por su parte, Rukmini S, una destacada periodista de datos, ha escrito que las cifras que ha recopilado sugieren un número de muertos más cercano a los 2,5 millones.

Un informe del grupo de expertos del Centro para el Desarrollo Global con sede en Washington publicado el martes estudió datos de tres fuentes diferentes, y encontró que el exceso de muertes, un término que los expertos en salud pública usan para describir la mortalidad por todas las causas durante una crisis que está por encima de lo esperado en condiciones “normales”, probablemente oscilaron entre los 3,4 y 4,9 millones.

“Independientemente de la fuente y la estimación, es probable que las muertes reales durante la pandemia de covid hayan sido más que el recuento oficial”, señala el informe, escrito en coautoría por Arvind Subramanian, exasesor económico principal del Gobierno indio y dos otros investigadores. “Es probable que las verdaderas muertes asciendan a varios millones, no a cientos de miles, por lo que podría decirse que esta es la peor tragedia humana de la India desde la partición y la independencia”.

El Ministerio de Salud federal, en un comunicado de prensa del 14 de julio, calificó los informes de los medios sobre el mayor número de muertes por covid de “especulativos”. El ministro de Salud de la India, Mansukh Mandaviya, dijo al Parlamento el martes que “el Ministerio de Salud de la Unión ha emitido directrices detalladas para informar de las muertes a todos los estados y territorios de la Unión”. El ministerio no respondió a las preguntas escritas de Bloomberg.

A pesar de los informes generalizados sobre la escasez de oxígeno en la India cuando la segunda ola de infecciones azotó el país en abril y mayo, el ministro agregó que los Gobiernos locales “no han informado específicamente de muertes por falta de oxígeno”.

Funcionarios del Gobierno estatal señalaron que en la mayoría de los casos, las personas que no se hicieron la prueba o que resultaron negativas, pero que mostraron síntomas de coronavirus, no fueron incluidos en el número oficial. En las áreas rurales, muchas personas no fueron examinadas, no fueron tratadas y, en última instancia, no fueron contadas, en contra de las pautas del Gobierno federal. Al menos seis estados no respondieron a las solicitudes de datos.

Las cifras pintan una imagen muy diferente a la narrativa presentada por Modi, quien ha dicho que India manejó el brote mejor que cualquier otro país, apuntando a su baja tasa de mortalidad como evidencia. La popularidad de Modi ha caído a medida que la infraestructura de salud del país casi colapsa: los índices de aprobación de su Gobierno cayeron de 75% en 2019 a 51% este año, según la encuesta de la empresa LocalCircles publicada el 29 de mayo.

Si bien la subnotificación de las muertes por covid es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo, el problema se agrava en India porque las muertes ya se contaban mal antes de la pandemia. Solo 92% de todas las muertes están registradas y solo una quinta parte de ellas están debidamente certificadas por un médico.

“No registrar una muerte es una deshonra para una vida”, dijo Mukherjee. “Sin relacionar las muertes y hospitalizaciones con la vacuna y los datos de las variantes, nunca podremos comprender la efectividad de las vacunas o la letalidad clínica de la variante”.

