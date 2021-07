Ciencia.-Perseverance busca la primera muestra de Marte para la Tierra

22-07-2021 Ärea designada para recoger la primera muestgra de Marte que será traída a la Tierra en misiones futuras POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La NASA está haciendo los preparativos finales para que su rover Perseverance recolecte su primera muestra de roca marciana, que futuras misiones planeadas transportarán a la Tierra.



El geólogo robótico sobre ruedas está buscando un objetivo científicamente interesante en una parte del cráter Jezero llamada 'Cratered Floor Fractured Rough' (Suelo con cráteres fracturado y rugoso).



Se espera que este importante hito de la misión comience en las próximas dos semanas. Perseverance aterrizó en el cráter Jezero el 18 de Febrero, y la NASA inició la fase científica de la misión del rover el 1 de Junio, explorando una zona de 4 kilómetros cuadrados de suelo del cráter que puede contener las capas más profundas y antiguas de afloramientos rocosos en Jezero, informa la NASA.



Perseverance tardará aproximadamente 11 días en completar su primer muestreo, ya que debe recibir sus instrucciones desde cientos de millones de kilómetros de distancia mientras depende del mecanismo más complejo y capaz, así como el más limpio, que se haya enviado al espacio: el Sistema de Almacenamiento en Caché.



La secuencia de muestreo comienza con el rover colocando todo lo necesario para el muestreo al alcance de su brazo robótico de 2 metros de largo. Luego, realizará un estudio de imágenes, para que el equipo científico de la NASA pueda determinar la ubicación exacta para tomar la primera muestra y un sitio objetivo separado en la misma área para la "ciencia de proximidad".



"La idea es obtener datos valiosos sobre la roca que estamos a punto de muestrear encontrando su gemelo geológico y realizando análisis detallados in situ", dijo la co-líder de la campaña científica Vivian Sun, del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA.



"En el doble geológico, primero usamos una broca abrasiva para raspar las capas superiores de roca y polvo para exponer superficies frescas y no erosionadas, soplarlo con nuestra herramienta de eliminación de polvo de gas y luego acercarnos con nuestra torreta de instrumentos científicos de proximidad montados SHERLOC, PIXL y WATSON".



Estos tres instrumentos proporcionarán análisis minerales y químicos del objetivo erosionado. Los instrumentos SuperCam y Mastcam-Z de Perseverance, ambos ubicados en el mástil del rover, también participarán. Mientras SuperCam dispara su láser a la superficie desgastada, para realizar el análisis espectral resultante y recolectar otros datos, Mastcam-Z capturará imágenes de alta resolución.



Trabajando juntos, estos cinco instrumentos permitirán un análisis sin precedentes de materiales geológicos en el lugar de trabajo.



"Una vez que nuestra ciencia previa a la extracción de muestras esté completa, limitaremos las tareas del rover por un sol o un día marciano", dijo Sun. "Esto permitirá que el rover cargue completamente su batería para los eventos del día siguiente".



El día de muestreo comienza con el brazo de manipulación de muestras dentro del conjunto de almacenamiento en caché adaptativo que recupera un tubo de muestra, lo calienta y luego lo inserta en una broca de extracción de muestras. Un dispositivo llamado carrusel de brocas transporta el tubo y la broca a un taladro de percusión giratorio en el brazo robótico de Perseverance, que luego perforará el "gemelo" geológico intacto de la roca estudiada en el sol anterior, llenando el tubo con una muestra de núcleo aproximadamente del tamaño de un trozo de tiza.



Luego, el brazo de Perseverance moverá la combinación de tubo y broca nuevamente al carrusel de bits, que la transferirá nuevamente al sistema de almacenamiento en caché adaptativo, donde se medirá el volumen de la muestra, se fotografiará, sellará herméticamente y se almacenará. La próxima vez que se vea el contenido del tubo de muestra, estará en una instalación de sala limpia en la Tierra, para su análisis utilizando instrumentos científicos demasiado grandes para enviarlos a Marte.



"No todas las muestras que Perseverance está recolectando se realizarán para la búsqueda de vida antigua, y no esperamos que esta primera muestra proporcione una prueba definitiva de una forma u otra", dijo el científico del proyecto Perseverance Ken Farley, de Caltech.



"Si bien las rocas ubicadas en esta unidad geológica no son excelentes cápsulas del tiempo para los orgánicos, creemos que han existido desde la formación del Cráter Jezero y son increíblemente valiosas para llenar los vacíos en nuestra comprensión geológica de esta región, cosas que necesitaremos desesperadamente saber si descubrimos que alguna vez existió vida en Marte", agregò.