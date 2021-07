China denuncia "arrogancia" de la OMS por querer investigar el origen del covid

CentralChina denuncia "arrogancia" de la OMS por querer investigar el origen del covid Por Jing Xuan TENG =(Video)= Pekín, 22 Jul 2021 (AFP) - China rechazó este jueves la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de auditar laboratorios chinos como parte de una investigación más amplia sobre el origen de la pandemia de covid-19 diciendo que era "arrogante".Esta propuesta es "una falta de respeto al sentido común y arrogante hacia la ciencia", declaró a la prensa el viceministro chino de Salud, Zeng Yixin, que dijo que estaba "extremadamente sorprendido".La semana pasada el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, propuso efectuar "controles de los laboratorios o establecimientos de investigación activos en la región donde se identificaron los primeros casos en diciembre de 2019", una referencia a la ciudad china de Wuhan, epicentro de la pandemia que sacude al mundo.El 31 de diciembre de 2019, China reveló a la OMS la existencia de un brote de casos de pulmonía en Wuhan.La teoría de un escape de un laboratorio chino fue impulsada por el la administración estadounidense de Donald Trump (2017-2021), pero descartada por los expertos durante mucho tiempo.Sin embargo, en las últimas semanas vuelve a ser tomada en cuenta en Estados Unidos.China combate enérgicamente la teoría de que el covid-19 puede haberse originado en uno de sus laboratorios, en particular el Instituto de Virología de Wuhan, y expandido debido a un escape.Por otra parte, las autoridades y medios de comunicación chinos señalan regularmente al laboratorio de Fort Detrick, en Estados Unidos, como fuente del covid-19. Ubicado cerca de Washington, este laboratorio está en el corazón de la investigación estadounidense contra el bioterrorismo.Según el Global Times, un diario chino de tono claramente nacionalista, cinco millones de usuarios de Internet en ese país firmaron una petición para abrir una investigación sobre Fort Detrick. - "No hubo escape" - Por su parte, uno de los responsables del Instituto de Virología de Wuhan, Yuan Zhiming, afirmó este jueves que no hubo "ningún escape de patógenos" ni "infección accidental del personal" desde la apertura de este centro en 2018.El viceministro chino de Salud, Zeng Yixin, respondió a lo que calificó de "rumores" insistiendo en que el laboratorio "nunca llevó a cabo investigación de ganancia de función en coronavirus, ni tampoco en un supuesto virus creado artificialmente".Sus declaraciones están relacionadas con el tipo de investigación científica que se señala como el origen de una posible fuga. Bajo una presión creciente por que se investigue el origen del covid-19, la OMS solo fue capaz de mandar una misión de expertos internacionales a Wuhan en enero, más de un año después de la aparición del virus. Recientemente, la agencia de salud de las Naciones Unidas acusó a China de no haber proporcionado los suficientes datos brutos durante esta primera parte de la investigación. Su director general pidió a Pekín que "fuera transparente, abierta y que coopere" en la segunda fase, que incluye auditar laboratorios chinos. Además, Tedros Adhanom Ghebreyesus pidió más estudios en los mercados de animales de Wuhan y de sus alrededores.La respuesta de las autoridades chinas llega pocos días antes de la visita que este fin de semana realiza al país Wendy Sherman, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, con el objetivo de recuperar las deterioradas relaciones entre ambos países. Se trata de la visita de mayor nivel diplomático de la administración del presidente Joe Biden, en un momento de máxima tensión con China por las críticas cruzadas en torno al origen de la pandemia, los derechos humanos y la ciberseguridad. tjx-sbr/pz/zm/grp/zm