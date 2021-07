Carmen Martín: "Vamos a tener un partido a vida o muerte cada dos días"

La capitana de la selección española de balonmano, Carmen Martín. EFE/EPA/HENNING BAGGER

Tokio, 22 jul (EFE).- La capitana de la selección española de balonmano, Carmen Martín, destacó la dureza del grupo al que deberá enfrentarse el conjunto español en los Juegos de Tokio y que obligará a las "Guerreras" a afrontar un partido "a vida o muerte" cada jornada.

"Tenemos unos rivales muy complicados desde el primero hasta el último. Es un grupo muy difícil en el que vamos a tener partidos a vida o muerte cada dos días, así que hay que intentar hacer nuestro mejor juego y ponernos las pilas", señaló Martín en una comparecencia ante los medios desde la Villa Olímpica.

La internacional española destacó la importancia, más allá de la mera cuestión clasificatoria, que tendría empezar el torneo con una victoria el próximo domingo ante Suecia.

"Empezar la competición con una victoria hace muy bien a cualquier equipo, genera un muy buen ambiente que hace que se quiera trabajar más y mejor, por lo que sería genial empezar con un triunfo, no sólo por los puntos, sino por todo lo bueno que transmitiría al equipo para el resto de la competición", explicó Martín.

Una victoria que no será nada fácil como advirtió el seleccionador español Carlos Viver, que recordó la igualdad que ha reinado en los últimos encuentros entre españolas y nórdicas que han empatado en las tres últimas ocasiones en las que se han enfrentado,

"Nos hemos enfrentado con Suecia en el preolímpico, en el último Europeo y en el último Mundial y los tres partidos se han saldado con empate, lo que no es algo habitual, por lo que auguro un partido bonito, disputado y seguramente muy igualado", indicó el preparador español.

Un encuentro al que el combinado español, como destacó Carmen Martín, las "Guerreras" llegan en un "buen momento" tanto física como mentalmente.

"El equipo viene bastante bien físicamente. Creo que hemos trabajado muy bien durante toda la preparación y considero que llegamos en un buen momento", explicó la jugadora española.

Buenas sensaciones que no apartaron a Carmen Martín de la filosofía del partido a partido que siempre ha marcado la trayectoria del equipo español en todas las competiciones.

"Somos un equipo que siempre nos ha gustado ir poco a poco, paso a paso. Consideramos que el trabajo da siempre su recompensa y nuestro primer objetivo es Suecia. Debemos ir a muerte a por ese partido y a partir de ahí ya veremos. No podemos marcarnos ya un objetivo", insistió la extremo española.

Una Carmen Martín que no pudo ocultar su alegría por poder estar ya junto con el resto de sus compañeras en Tokio tras tener que aplazar su llegada a la capital japonesa tras dar positivo en una prueba de coronavirus.

"Ha sido duro ver a tus compañeras marchar y verlas hacer las maletas, pero hemos sido positivas con el tema, porque sabíamos que iba a llegar, que tarde o temprano iba a llegar y feliz de que haya pasado ya todo", concluyó la capitana del equipo español.EFE

jv/jad