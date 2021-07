Biden espera que el giro de los republicanos ayude a elevar las vacunaciones

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. EFE/EPA/Samuel Corum / POOL/Archivo

Washington, 21 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su confianza en que el giro que han dado los republicanos sobre la necesidad de la vacuna contra la covid-19 sirva para que aumenten las inoculaciones en el país, que se han frenado en las últimas semanas.

Con la variante delta del coronavirus arrasando en EE.UU., prominentes figuras del Partido Republicano se han visto obligadas a cambiar su discurso sobre las vacunas y han pasado de propagar teorías conspiratorias a pedir a sus votantes que se vacunen lo antes posible.

En declaraciones a la prensa antes de partir de viaje a Ohio, Biden celebró este giro e incluso agradeció a los republicanos haberlo tomado.

Tras preguntarse si de verdad creían lo que decían cuando hablaban contra la vacuna, Biden consideró que los republicanos se han dado cuenta de que "este virus solo mata a aquellas personas que no se han vacunado". "Es, como decimos los católicos, una especie de epifanía para ellos", añadió.

En cualquier caso celebró la "valentía" del partido de la oposición en Estados Unidos por decir ahora lo contrario. "Y espero que tenga algún impacto", añadió.

Por otro lado, y al ser preguntado por los casos de personas vacunadas que a pesar de ello han contraído la enfermedad, Biden dijo que son "muy muy muy pocos" esos casos, y en ninguno de ellos el contagiado ha fallecido o ha tenido que ser hospitalizado.

"Es un porcentaje muy pequeño y no supone una amenaza para sus vidas", añadió.

Según los datos de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, en inglés), hasta la fecha el 48,8 por ciento de los estadounidenses mayores de 12 años está completamente vacunado, porcentaje que se eleva al 59,6 por ciento en el caso de los adultos.

Un 68,4 por ciento de los adultos ha recibido al menos una dosis, porcentaje que aún no alcanza al 70 por ciento que esperaba Biden conseguir antes del pasado 4 de julio.

El Gobierno estadounidense sigue esforzándose por promover la vacunación con todo tipo de iniciativas, ante el frenazo de las últimas semanas y el aumento de casos de contagios, la mayoría de ellos por la variante delta.