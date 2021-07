Autoridades darán seguimiento a supuesta venta de padrón electoral mexicano

Fotografía de archivo fechada el 15 de mayo de 2018 del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo de Córdova, durante una rueda de prensa en Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Ciudad de México, 21 jul (EFE).- Autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en México acordaron este miércoles seguir investigando la supuesta venta de datos del padrón electoral que incluye al menos a 91 millones de mexicanos.

"Ambas instituciones acordaron mantener comunicación permanente y dar seguimiento conjunto a la información que derive de las investigaciones en curso", precisaron ambos organismos en un comunicado conjunto.

Recordaron que desde el pasado 14 de julio se detectó una publicación en un foro dedicado a la comercialización de información obtenida de manera no autorizada que hace referencia a la venta de información presuntamente asociada al Padrón Electoral

Sin embargo, recalcaron que los datos podrían tratarse de información contenida en el padrón, pero con un corte de inicios de 2018 "y no del 2021, como equivocadamente señalan las publicaciones".

Asimismo, el INE puntualizó que el 8 de mayo de 2020 interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por hechos que podrían constituir delitos por uso indebido de datos asociados al Padrón Electoral.

Detallaron que, a la fecha, no se ha materializado alguna de las causales a que se refiere el artículo 38 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que determina como vulneraciones de seguridad la pérdida, robo, extravío, copia o uso no autorizado de los datos.

Señalaron que, a partir de los hallazgos que se tengan, "se podrán hacer las indagatorias necesarias por parte de las autoridades correspondientes".

El INAI reiteró que mantendrá el acompañamiento al INE en las acciones y procedimientos que lleva a cabo para conocer la procedencia de la base de datos expuesta "y revisará a detalle la información compartida sobre el incidente".

El INE expresó que, como sujeto obligado de la Ley General de Protección de Datos Personales, tiene el deber de establecer y mantener medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales.

Esto, con el fin de protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Y, en ese sentido, el INAI señaló que será el vigilante de que el INE realice las acciones acordes con las bases, principios y procedimientos previstos en la Ley General.

Esta no sería la primera ocasión que la base de datos del INE se ve vulnerada pues en 2018 se puso a la venta la Lista Nominal de electores en la página Mercado Libre.