Argentina inmuniza con una dosis a medio país y quiere acelerar la segunda

Fotografía del centro de testeo instalado en El Barrio porteño de Villa Crespo, hoy en Buenos Aires (Argentina). EFE/Demian Alday Estévez

Buenos Aires, 22 jul (EFE).- La mitad de la población argentina cuenta ya con una dosis de la vacuna contra la covid-19, un hecho que el Gobierno ve crucial para avanzar contra la enfermedad, pese al menor ritmo de aplicación de segundas dosis y mientras se busca retrasar el ingreso de la variante delta.

Según los últimos datos difundidos este jueves, en el país, con una población cercana a los 45 millones de personas, un total de 22.876.517 recibieron al menos una dosis de las diferentes vacunas con las que cuentan las autoridades sanitarias, lo que supone un 50,41 % de la población.

La cifra es mucho más baja en cuanto a los vacunados con el esquema completo, que son 5.797.847 personas, el 12,65 %.

La intención del Gobierno es avanzar en la inmunización completa, por lo que desde el Ministerio de Salud trabajan para adquirir más unidades del segundo componente de la rusa Sputnik-V, la primera vacuna que llegó al país cuando comenzó la campaña de vacunación en diciembre y una de las vacunas cuyos componente en ambas dosis son diferentes.

POLÉMICA CON EL FONDO RUSO

En las últimas horas trascendió una carta en la que una de las asesoras del presidente Alberto Fernández, Cecilia Nicolini, reclamaba al Fondo Ruso de Inversión Directa el envío de más segundas dosis, y deslizaba la posibilidad de romper el contrato firmado con las autoridades rusas para el suministro de vacunas.

"Eso es una nota dentro de las tantas notas, llamados telefónicos, whatsapp, reuniones, incluso viajes que tenemos tanto con el Fondo de Inversión Directo de Rusia (FIDR) como con todos los fabricantes y productores de vacunas para que puedan llegar vacunas a la Argentina lo antes posible", afirmó la funcionaria en declaraciones a Radio con Vos.

Afirmó que "hay muchas personas que están esperando la segunda dosis del segundo componete de la vacuna Sputnik-V", y que la responsabilidad del Gobierno es "hacer todo lo posible y por todos los medios para que estas vacunas puedan llegar lo antes posible a la Argentina".

Sobre este asunto también se pronunció la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien destacó que la comunicación con el FIDR es "algo muy habitual en estas negociaciones".

"Es algo muy habitual estas negociaciones, pedidos, o presiones, entre comillas. Si no lo hacemos nosotros, lo hacen otros. Así es, entre comillas, una pelea grande para conseguir vacunas", aseveró en declaraciones a El Destape Radio.

MÁS SEGUNDAS DOSIS DE SPUTNIK-V

"La semana pasada llegaron 500.000 dosis de Sputnik segundo componente, tenemos casi un millón de dosis que se formularon en Argentina y ya están cerca de su liberación y estamos trabajando para que esta semana sigan llegando vacunas Sputnik segundo componente. Y esperamos que esa porción de la población que está esperando el segundo componente lo pueda recibir lo antes posible", afirmó Vizzotti.

En el caso de la vacuna rusa, Argentina cuenta con 9.375.670 dosis del componente 1 y 2.493.160 del componente 2, por lo que necesita más unidades del segundo componente, para lo que las puede importar directamente de Rusia o importar solamente el componente activo, ya que el país suramericano está produciendo localmente ambos componentes de Sputnik-V.

En total, al país llegaron 39.945.430 vacunas, de las cuales 12.912.000 corresponden a Sinopharm; 11.868.830 a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 9.140.600 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 3.500.000 a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 580.000 a AstraZeneca-Covishield.

LA VARIANTE DELTA

Además de intentar aumentar la inoculación de segundas dosis, las autoridades tienen como fin prioritario minimizar el ingreso de la variante delta al país, para lo que el Gobierno dispuso a fines de junio medidas como un cupo máximo de pasajeros que pueden ingresar en vuelos internacionales, que inicialmente fue de 600 por día y que desde el día 10 de este mes se empezó a ampliar progresivamente hasta los 1.000 que regirán del 24 de julio al 6 de agosto.

Vizzotti precisó que "son 22 los casos que se han aislado de la variante delta en Argentina", y añadió que "hasta ahora solo un contacto estrecho ha sido positivo, pero también viajó, entonces no se considera que se haya contagiado de la persona".

"Hasta ahora no tenemos aislamiento en la comunidad sin antecedentes de viaje", concluyó.