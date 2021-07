Anabel Pantoja muestra la realidad de su cuerpo

22-07-2021 ANABEL PANTOJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 22 (CHANCE)



Anabel Pantoja se quitó la venda de los ojos en el confinamiento, al igual que a sus seguidores, a los que les habló desde el corazón todas las tardes desde sus redes sociales transmitiendo un mensaje muy claro: acéptate como eres y no tengas complejos de tu cuerpo. Y es que eso es lo que ha gustado siempre de la colaboradora, la naturalidad que tiene a la hora de mostrarse públicamente.



Fue en la pandemia cuando Anabel Pantoja cogió unos kilos de más, pero eso para ella no fue un problema, de hecho pregonaba a los cuatro vientos que estaba feliz porque había aprendido a mirarse al espejo y quererse. Además, explicaba a sus seguidores que no se retocaba las fotografías que colgaba en su Instagram, sino que la postura que ponía para la captura del momento hacía que su cuerpo se estilizara más o menos. Con esto, han sido muchos los espectadores de Anabel que han decidido mostrarse al natural también.



Ahora, la colaboradora está disfrutando de unas vacaciones de infarto con sus amigas: Nagore Robles, Jedet, Dulceida, Susana Molina... y las fotografías que tenemos de todas ellas en Ibiza nos dejan sin aliento. Cada una con su estilo y con su cuerpo, todas espectaculares porque así son todas.



En concreto la sobrinísima, que la vemos disfrutar encima del barco como nadie, posando sin tapujos, mostrando su cuerpo con esa naturalidad de siempre, sin miedo a que nadie la señale. Y lo cierto es que cada día estamos más enamorados de la personalidad de la colaboradora de televisión porque su espontaneidad la hace única.



En las imágenes también podemos ver como Jedet, Susana Molina o Nagore Robles disfrutan del barco por las aguas de Ibiza. Quién pudiera tener unas vacaciones como ellas, sus rostros reflejan la tranquilidad por la que están pasando y sobre todo, la buena sintonía que hay entre todas.