Al menos 15 estados mexicanos en foco rojo por delitos de crimen organizado

Fotografía de archivo fechada el 31 de mayo de 2020 de peritos forenses en la escena de un crimen la ciudad de Zapotlanejo, estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco/Archivo

Ciudad de México, 22 jul (EFE).- Al menos 15 de los 32 estados de México están en foco rojo en delitos de crimen organizado, pues tienen las tasas más altas de homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico y robo de vehículo, denunció este jueves la organización Semáforo Delictivo.

En un comunicado, la ONG detalló que estas entidades son Zacatecas, Colima, Baja California, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Estado de México, Chihuahua, Tlaxcala, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Baja California Sur.

"Todos ellos suman la mayor cantidad de rojos en los delitos de crimen organizado en el primer semestre del año", apuntó la organización.

No obstante, dijo que hay algunos estados como Tamaulipas que, aunque no aparecen en la lista porque aunque sus tasas generales son más bajas que otras entidades, tienen zonas "muy calientes" sobre todo en la franja fronteriza.

"Esto se replica en estados como Sinaloa o Guerrero", señaló el documento.

HOMICIDIO IGUAL QUE EN 2020

La organización explicó que el delito de homicidio se comportó de manera muy similar al año pasado, pues registró una ligera disminución del 1 % por lo que se mantiene la tasa de 28 víctimas de homicidios por cada 100.000 habitantes.

"Una de las más altas del mundo, solo superada por El Salvador, Honduras, Venezuela, Sudáfrica y Brasil", señaló el comunicado.

Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, indicó que el homicidio es el indicador de mayor preocupación y relevancia pues "sabemos que está directamente relacionado a ejecuciones de narcotráfico".

Puntualizó que no son homicidios ordinarios ya que "el 80 % o más de los homicidios en México son por mercado negro de drogas".

Refirió que las zonas del país con tasas más altas de homicidio son aquellas en donde dos o más cárteles se pelean la plaza, ya sea para producir, importar, traficar o vender alguna sustancia prohibida.

"No es un tema de policías estatales, es un tema federal. Mientras México no se atreva a quitarles el negocio mediante la regulación de algunas sustancias, seguiremos padeciendo este infierno", lamentó Roel.

Asimismo, detalló que los delitos socio-familiares han subido en el año y se reportan en rojo, entre ellos la violación, la violencia familiar, las lesiones dolosas y el feminicidio.

"Estamos viviendo uno de los años más violentos. Si bien es cierto que los robos y el secuestro han bajado por la pandemia y el confinamiento, por el otro lado, nos ha explotado la violencia que se da en casa", zanjó.

Y advirtió que es urgente una labor preventiva a fondo por parte de autoridades y sociedad "no podemos quedarnos cruzados de brazos", dijo.

Finalmente, acusó al Gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de golpear la inversión privada, el mercado libre y la libre competencia.

"Cada día vemos mayor y peor intervención estatal y eso ha tenido un efecto muy negativo. Si se sigue insistiendo en ello y, por otro lado, pateando el bote en el tema de regulación de drogas, este sexenio cerrará como el peor en violencia y delincuencia", concluyó Roel.