29-10-2018 Ágatha Ruiz de la Prada EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Hace unas semanas conocíamos la triste noticia de la separación entre Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset, una pareja que nos había enamorado desde el minuto uno porque ambos, siendo muy diferentes, forman un tándem precioso. A los dos les veíamos muy enamorados, pero ya sabemos que el amor no siempre es todo y en muchas ocasiones es mejor finalizar una relación antes de terminar de la peor manera posible.



La propia diseñadora se sentaba en el plató de 'Sálvame Deluxe' para hablar sobre esta ruptura que nade se esperaba, pero que ella venía presagiando desde hace tiempo, sobre todo desde que se empezó a dar cuenta que no estaban al mismo nivel y que no coincidían en muchos gustos.



Lo que decíamos, el amor a veces no es suficiente y por mucho que estuvieran enamorados, todo se desgaste. Fue bonito mientras duró. De esta manera, hoy Ágatha Ruiz de la Prada cumple 61 años estando en uno de sus mejores momentos y disfrutando de la soltería que hacía tiempo no vivía. Y es que recordemos que cuando se divorció de su primer marido, Pedro J.Ramírez, apenas tuvo tiempo para saborear la libertad.



Un día muy especial para la diseñadora que seguro celebra por todo lo alto y sobre todo con mucho color y alegría, como siempre se ha mostrado ante las diversas situaciones que le ha mandado la vida. Así es Ágatha Ruiz de la Prada, natural y sincera consigo misma y con su vida.