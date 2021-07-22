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Jueves 22 de Julio de 2021
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ADVISORY OLYMPICS-2020/RELAY

Por
REUTERSJUL 22
21 de Julio de 2021

Olympic torch relay continues in Tokyo a day the games begin

Start: 22 Jul 2021 04:52 GMT

End: 22 Jul 2021 05:23 GMT

TOKYO, JAPAN - The Olympic torch relay continues in Tokyo a day before Tokyo 2020 begins

-

SCHEDULE:

0455GMT The lighting ceremony starts

0500GMT The torch relay starts

Restrictions:

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Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Japan

Topic: Sports

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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