1-0. Palmeiras somete a la Católica y se medirá en cuartos con Sao Paulo

Gustavo Scarpa (d) de Palmeiras disputa hoy el balón con Tomás Asta-Buruaga de Universidad Católica, durante un partido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 en el estadio Allianz Parque, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira /POOL

Sao Paulo, 21 jul (EFE).- El Palmeiras se enfrentará al Sao Paulo en un duelo brasileño de cuartos de final de la Copa Libertadores, después de eliminar a Universidad Católica chileno, al que volvió a derrotar este miércoles por 1-0 en un partido en el que mostró los galones que le acreditan como vigente campeón.

El conjunto del portugués Abel Ferreira, que venía con la tranquilidad del 0-1 de la ida, se impuso gracias al tanto del lateral Marcos Rocha en el minuto 36, aunque pudieron ser muchos más de no ser por la sobresaliente actuación del portero chileno Sebastián Pérez.

La Católica se vio abrumada durante casi toda la velada por la superioridad y la solidez del Palmeiras, que parece decidido a luchar hasta el final por revalidar el título continental que consiguió la temporada pasada.

En cuartos tendrá a uno de mayores adversarios, el Sao Paulo del argentino Hernán Crespo, que ya le birló el Campeonato Paulista de 2021 y ahora amenaza su reinado en el torneo suramericano. Será un escollo difícil que, sin embargo, ya garantiza a Brasil un semifinalista.

Esta noche, en el Allianz Parque, la Católica solo dio señales de vida en los primeros minutos del partido y en la segunda mitad, cuando el Palmeiras, ya en ventaja, se conformó con el triunfo por la mínima.

Las mejores oportunidades del cuadro de Poyet vinieron en jugadas de estrategia. Una de las más peligrosas la finalizó en el inicio del encuentro Zampedri, que se inventó un remate de tijera dentro del área, pero flojo y a las manos de Weverton.

Con la bola rodando, los chilenos siempre tardaron una eternidad en armar el ataque. La demora hizo imposible crear superioridad en las bandas o sorprender a la zaga del ordenado equipo brasileño.

Mediada la primera mitad, el Palmeiras, casi sin querer, tuvo tres ocasiones claras de gol.

La avalancha de oportunidades empezó con una media chilena de Deyverson que se estrelló en el palo; después Pérez desbarató, con su rostro como escudo, un mano a mano con Wesley; y para finalizar el portero chileno desvió un cabezazo a bocajarro de Deyverson a la salida de un córner.

La Católica reculó en exceso ante el avance de los campeones de América, que tuvieron en Gustavo Scarpa a su futbolista más creativo y en Veiga y Wesley, a sus principales bazas para desequilibrar.

La insistencia tuvo su recompensa antes del descanso. Wesley, sin oposición, vio llegar a Veiga dentro del área. El mediapunta brasileño acertó a la madera, pero el rechace cayó en las botas de Rocha, que con toda la calma disparó de primeras para estrenar el marcador.

En la reanudación, Renan perdonó el segundo para el Palmeiras, a centro con el exterior de Rocha. Pérez fue el culpable de mantener viva la esperanza para los visitantes hasta el final, si bien ahora ya no les valía el empate, había que remontar.

A Poyet no le gustó el panorama y metió tres cambios de golpe a los diez minutos del segundo asalto. El equipo mejoró levemente. Valencia tuvo el empate en su cabeza en la enésima jugada a balón parado que los hombres de Abel Ferreira defendieron mal.

La Católica retomó de nuevo la iniciativa de forma pírrica porque las mejores oportunidades seguían cayendo del lado del Palmeiras, pero ahí estaba Pérez, omnipresente, para sacar otra mano milagrosa al disparo de Zé Rafael.

Fue el único que se salvó del equipo de Poyet, plano y sin alternativas frente a la jerarquía de un Palmeiras que sigue firme hacia su tercera Libertadores.

- Ficha técnica:

1. Palmeiras: Weverton; Renan, Gustavo Gómez, Felipe Melo (m.83, Benjamín Kuscevic), Marcos Rocha (m.68, Mayke); Zé Rafael, Danilo, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga (m.68, Dudu), Wesley (m.68, Breno Lopes); y Deyverson (m.87, Gabriel Veron).

Entrenador: Abel Ferreira

0. Universidad Católica: Sebastián Pérez; Raimundo Rebolledo (m.56, Tomás Asta-Buruaga), Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot (m.75, Clemente Montes); Juan Leiva (m.57, Marcelino Núñez), Felipe Gutiérrez (m.75, Diego Buonanotte), José Fuenzalida, Ignacio Saavedra (m.56, Francisco Silva); Diego Valencia y Fernando Zampedri.

Entrenador: Gustavo Poyet

Gol: 1-0, m.36: Marcos Rocha.

Árbitro: El venezolano Alexis Herrera amonestó a Parot, Rocha, Felipe Melo, Dudu, Renan, Weverton y Zampedri.

Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, jugado en el Allianz Parque de Sao Paulo. Hubo un minuto de silencio por las víctimas de la covid-19. Sin público en las gradas debido a la pandemia.