0-1. Libertad se mete en cuartos pese a perder con el Junior de Barranquilla

Marcelo Díaz (abajo) de Libertad disputa un balón con Cristian Martínez Borja de Junior hoy, en un partido de la Copa Sudamericana entre Libertad y Junior en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/Christian Alvarenga/Pool

Asunción, 21 jul (EFE).- Libertad se clasificó este miércoles a los cuartos de final de la Copa Sudamericana pese a perder en Asunción por 0-1 ante el Junior de Barranquilla y gracias a los goles marcados en la ida para sellar un triunfo por 3-4.

Un penalti en el minuto 52 concedido a los visitantes pudo cambiar hoy la historia del encuentro pero el lanzamiento de Cristian Martínez Borja fue contenido por el portero Antony Silva.

El dominino del equipo Tiburón continuó, pero sin poder asestar el golpe de gracia, y el premio llegó tarde, en el minuto 86, a través de un golazo de Luis 'Lucho' González con un remate a distancia.

Lo asuncenos se enfrentarán en cuartos de final con el vencedor de la serie que este jueves definirán el Santos brasileño y el Independiente argentino.

En la ida los brasileños se impusieron por 1-0.

En el partido de hoy en Asunción el Junior mostró una cara diferente de la que dejó tras el partido de ida, hace ocho días.

El técnico Amaranto Perea se la jugó adelantando líneas, controlando la pelota y el centro de juego, y sus peones y alfiles al estilo de la casa, al toque y con trabajadas triangulaciones.

Sin embargo las combinaciones entre Héctor Sambueza y Fredy Hinestroza no hacían daño y adolecieron de precisión y peligrosidad.

Un balón a tiro parado de González, que sustituyó a Sambueza, con molestias, fueron lo más parecido a una ocasión de gol, con un bien colocado Martín Silva.

El técnico de los locales, el argentino Daniel Garnero, jaleaba a los suyos para no dejar el cuero en los visitantes, apelando a un contragolpe que llegó con escasez y debilidad, con los atacantes Julio Enciso y Óscar Cardozo bastante desnortados.

Pareció resentirse el Gumarelo de la salida en el minuto 15 del organizador Hugo Martínez, que lesionado dejó el testigo a Ramón Martínez.

Los de Barranquilla siguieron presionando con embestidas sin fruto y ante una defensa segura a la que faltó la cooperación del resto del barco Gumarelo, que cerró la primera mitad sin poner en ningún momento en apuros al arquero Sebastián Viera.

El comienzo de la segunda pudo haber sido un punto de inflexión con el penalti que desperdició Martínez Borja.

No se rindieron los colombianos y continuaron dominando con la misma tónica de la primera, sin dar el golpe de gracia.

El técnico decidió otras variantes y retiró a Martínez por Carmelo Valencia, y a Willer Ditta por Edwuin Cetré.

Amenazó ya afilado Junior y en el 86 llegó el gol de, ahora sí, González, golazo fuera del área imposible de tapar por Silva.

Los colombianos acariciaban la hazaña para dejar abierto el duelo, pero el reloj jugaba en su contra.