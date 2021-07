VÍDEO: Sánchez justifica su gira económica sin reunión con Biden: "Necesitamos al sector privado de EEUU a bordo"

21-07-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la cadena estadounidense MSNBC EUROPA NORTEAMÉRICA ESPAÑA ESTADOS UNIDOS POLÍTICA MSNBC



Se alinea con las críticas de Biden contra China por la calidad democrática pero pide diálogo para los grandes retos como el cambio climático



NUEVA YORK, 21 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Fernández Vila)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado este miércoles el carácter exclusivamente económico de su gira por Estados Unidos, sin reunión con el presidente Joe Biden, para centrarse en buscar inversiones privadas de las empresas estadounidenses que contribuyan al proceso de recuperación y transformación que ha iniciado la economía española en la recta final de la pandemia.



"Estamos definiendo nuestra hoja de ruta para recuperar la economía y necesitamos tener al sector privado americano a bordo, y por eso estamos aquí", ha afirmado durante la entrevista que ha ofrecido en el matinal 'Morning Joe' de la cadena estadounidense MSNBC, recogida por Europa Press, con la que ha arrancado la gira económica de tres días en Estados Unidos para captar inversiones, que le llevará a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, pero no a Washington.



Sánchez ha sido preguntado por los motivos de su visita y también por la razón de que no haya aprovechado su presenta en Estados Unidos para verse con Biden, con el que hasta ahora solo ha mantenido una breve charla durante su participación en la cumbre de la OTAN en Bruselas el pasado mes de junio --cuyas imágenes han reproducido durante la entrevista--.



Tal y como ya explicó Moncloa cuando se anunció la gira, Sánchez ha defendido la necesidad de emprender esta ronda de contactos con relevantes fondos de inversión, como Bloomberg o BlackRock, y empresas tecnológicas como Appel o HP, para tratar de atraer a España inversiones que empujen el plan de recuperación y transformación de la economía española que ha puesto en marcha el Gobierno.



"En España y en Europa estamos viviendo un momentum después de la pandemia. Tenemos los fondos europeos y las inversiones públicas para hacer más verde nuestra economía, digitalizarla, modernizar el sistema educativo, y por eso buscamos aumentar las inversiones privadas en España", ha argumentado.



CARGA CONTRA TRUMP



Eso sí, el presidente ha querido dejar claro su apoyo a Biden y su administración, y ha celebrado que su llegada a al Casa Blanca y la salida de su antecesor Donald Trump a principios de año son "buenas noticias".



"Afrontar la situación que tuvimos con la anterior administración de Trump fue muy difícil. Ver al presidente de Estados Unidos diciendo que la Unión Europea es como un enemigo para Estados Unidos fue un gran error", ha sentenciado.



Por otra parte, preguntado por las relaciones con China, Sánchez se ha mostrado de acuerdo con la posición de Biden de cuestionar la calidad democrática y el cumplimiento de los Derechos Humanos del país asiático. No obstante, ha reconocido que también es necesario dialogar con China para abordar asuntos globales como la transición ecológica.



"Creo que Biden tiene razón. Creo que China para nosotros, como europeos, es un opositor, un competidor, y, también, un rival sistémico en valores democráticos, pero también es cierto que necesitamos hablar con ellos sobre los grandes retos que tenemos, como la transición ecológica", ha afirmado.



No obstante, ha señalado que si algo ha enseñado la pandemia es la importancia de la digitalización y, con ello, de la ciberseguridad, por lo que ha apostado por la necesidad de reforzar las políticas para potenciarla, un día después de que la Casa Blanca haya acusado precisamente a China de estar detrás de un gran ciberataque al servidor de correo electrónico Exchange de Microsoft.



Por otro lado, durante su entrevista Sánchez también ha podido sacar pecho de tener el Gobierno con más mujeres del mundo, al ser preguntado al respecto. "Estamos muy orgullosos", ha asegurado, antes de destacar también la aprobación de la ley de igualdad salarial.



