Vallejo: “Las restricciones nos han hecho más fuertes”

Los futbolistas de la selección olímpica española durante una sesión de entrenamientos este martes en Sapporo, Japón. La selección española de fútbol debutará el jueves ante Egipto en los Juegos Olímpicos 2020 de Tokio (Japón). EFE/RFEF

Tokio, 21 jul (EFE).- Jesús Vallejo, capitán de la selección española de fútbol olímpico, quiso quedarse con la parte positiva de todas las restricciones de movilidad que tienen los deportistas en los Juegos de Tokio 2020 asegurando que esto les ha “hecho más fuerte” por haberse conocidos más y que estos días los van a “recordar toda la vida”.

“Supongo que es así para todos los deportistas. Para el equipo de Argentina, de Egipto y Australia es más o menos lo mismo. Deseosos de que llegue el entrenamiento o una dinámica de grupo para que nos saque de la rutina. Se hace duro por momentos porque nos gusta salir un poco, pero el equipo lo ha aguantado muy bien y esto nos ha hecho más fuertes. Pasar más tiempo juntos con el compañero de habitación… una experiencia más”, dijo en rueda de prensa previa al partido contra Egipto de mañana miércoles (9:30 horas CEST).

“Ojalá consigamos esa medalla porque llevamos mucho tiempo trabajando por ella para llegar aquí. Se ha quedado gente fuera que se clasificó en 2019 y también por ellos intentaremos luchar por esas medallas, porque gracias a ellos estamos aquí. Y estos días aquí lo vamos a recordar toda la vida porque es muy especial”, añadió.

Una conferencia de prensa que la inauguró Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), quien expresó su confianza en el equipo: “Nunca hemos tenido un equipo con esta calidad. Lo siento por mi amigo cuando pienso en el momento en el que tenga que elegir a los 11 titulares. Estoy seguro de que os vais a llevar una medalla; sois de primer nivel mundial”, aseguró.

Un Jesús Vallejo que se perdió el amistoso contra Japón pero que aseguró, al ser preguntado por EFE, que se encuentra al 100 por 100: “Estoy perfecto. Llevo un par de entrenamientos con el equipo. Cosas de la pretemporada y de la preparación. Por todos los entrenamientos que hemos hecho, hay alguna zona más sobrecargada y convenía descansar”.

Además, ponderó la decisión de viajar a Japón más de una semana antes del debut: “Una de las mejores cosas que hemos podido hacer es venir con tiempo a Japón. El amistoso nos vino muy bien para ir aclimatándonos a todo. Veo al equipo muy bien, anímica y físicamente. Con muchas ganas de empezar, queremos competir y entrar en esa rueda de jugar, recuperarse y pensar en el siguiente partido”.

El primero será contra Egipto, y Vallejo quiere huir de favoritismos: “Por lo que hemos visto en los vídeos, son un equipo duro. Físico y con cinco atrás. Ya vimos frente a Japón lo que costó, partidos fáciles no va a haber ninguno. Lo importante es empezar ganando, da igual contra quién. Para nada va a ser fácil, si no estamos acertados tendremos problemas”, declaró.

Para dicho encuentro ya estarán completamente integrados los seis jugadores que llegan tras participar en la Eurocopa: “Les he visto fenomenal. Desde el primer día, muy adaptados al grupo. Hicimos un grupo de WhatsApp en Benidorm para que estuviesen al tanto de todo. Desde el primer día entrenando y perfecto. Si están aquí es porque el míster los ha seleccionado y ellos han querido venir, y es de agradecer después de haber jugado una Eurocopa”.

Por último, Vallejo aseguró que, aunque estén en Sapporo y no en Tokio, llegarán para el tercer partido del grupo, ya nota lo especial de unos Juegos Olímpicos: “Se respira ese ambiente de deportista. Ese ambiente de que esto es algo único y ojalá sea algo histórico. En esa línea de trabajo estamos. Hay que adaptarse a todo porque no son las condiciones ideales, pero eso lo hace especial. Ojalá estemos en Japón hasta el final y lo podamos disfrutar”, comentó. EFE

