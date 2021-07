(Bloomberg) -- La vacuna contra el covid de dosis única de Johnson y Johnson produjo niveles relativamente bajos de anticuerpos contra la variante delta en un estudio, lo que generó dudas sobre qué tan bien resistirá esta vacuna ante la cepa que representa actualmente la gran mayoría de casos en Estados Unidos.

El estudio de laboratorio, publicado en el servidor de preimpresión bioRxiv, no se ha publicado en una revista revisada por pares y se centra en una parte clave de la respuesta inmune, llamada anticuerpos neutralizantes. Los científicos de la Universidad de Nueva York descubrieron que la vacuna de J&J producía niveles aproximadamente cinco veces más bajos de anticuerpos protectores contra la variante delta, en comparación con los niveles que produjo contra una cepa de coronavirus temprana.

La variante delta representa 83% de los casos secuenciados genéticamente en Estados Unidos, dijo el martes la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, en una audiencia en el Senado. Si bien las vacunas de ARN mensajero de dos dosis de Pfizer Inc. y Moderna Inc. también produjeron menos anticuerpos contra la cepa delta altamente transmisible, la reducción fue menos dramática, encontró el estudio.

En comparación con dos dosis de vacunas de ARNm, la vacuna J&J de dosis única “mostró una disminución más pronunciada en el título de neutralización contra las variantes, aumentando el potencial de protección disminuida”, dijeron los investigadores de la NYU en el estudio.

Nota Original:J&J Shot Raises Fewer Antibodies Against Delta Variant in Study

