Una ONG médica venezolana denuncia la falta de vacunas Sputnik V para la segundas dosis

En la imagen el registro de una dosis de la Sputnik V. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Caracas, 21 jul (EFE).- La ONG Médicos Unidos de Venezuela denunció este miércoles la falta de vacunas rusas Sputnik V para la aplicación de segundas dosis contra la covid-19 y exigió a las autoridades explicaciones sobre esta situación.

"Exigimos respuestas, basta de dilaciones, ¿dónde están las segundas dosis de las vacunas Sputnik-V? Iniciaron un plan chucuto (incompleto) de vacunación sin prever los esquemas completos. Una sola dosis no basta para lograr la protección", dijo la ONG en un mensaje en Twitter.

Asimismo, agregó que la "incertidumbre" por está situación "agobia a los venezolanos".

Tanto Médicos Unidos como gremios sindicales del sector salud en Venezuela han denunciado que la vacunación contra la covid-19 avanza de forma lenta y desordenada.

Hasta el pasado 4 de julio, en Venezuela se habían vacunado un total de 2.508.201 personas, según dijo entonces el presidente Nicolás Maduro.

El mandatario aseguró ese mismo día que Venezuela contaba con vacunas anticovid para inmunizar al 20 % de la población, lo que supone cerca de seis millones de personas, pero no detalló cuándo llegaron estos fármacos al país.

La última cifra pública de llegada de dosis de vacunas, fue del 12 de junio cuando el ministro de Salud, Carlos Alvarado, dijo que el país había recibido 3,23 millones de fármacos entre la china Sinopharm y la rusa Sputnik V.

El país caribeño suscribió a comienzos de junio un acuerdo con la farmacéutica rusa Gerofarm para el envío de 10 millones de dosis de la vacuna EpiVacCorona, aunque no se concretó la fecha de llegada.

Este acuerdo se sumó al anunciado en diciembre del año pasado, cuando el Gobierno suscribió otro convenio con Rusia por 10 millones de vacunas Sputnik V.

Además, está pendiente el envío de algo más de 11 millones de unidades del mecanismo Covax, que coordina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Venezuela también firmó el 24 de junio otro convenio con Cuba para adquirir 12 millones de la vacuna Abdala.