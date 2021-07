Una comisión parlamentaria venezolana pedirá juzgar en ausencia a exdiputados

En la imagen, el diputado José Brito. EFE/RAYNER PEÑA R./Archivo

Caracas, 21 jul (EFE).- La comisión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana que investiga los presuntos delitos que cometieron los diputados opositores del curso anterior planteará una reforma constitucional para poder hacer juicios en ausencia, informaron este miércoles fuentes de la Cámara.

A través de un comunicado, el diputado y presidente de la comisión, José Brito, explicó que 38 exparlamentarios del periodo legislativo 2016-2021, en el que la mayoría de los escaños estaban ocupados por opositores, fueron citados a comparecer ante la comisión especial.

Aseguró que el objetivo de las comparecencias era "obtener información sobre posibles daños al país en cuanto al manejo foráneo de empresas" como la filial de la petrolera estatal Pdvsa en EE.UU, Citgo, y Monómeros, otra filial en Colombia.

Brito, disidente de la oposición mayoritaria, subrayó que "las comparecencias a los exdiputados implicó entrevistas sobre cómo se recibió la sede del Palacio Federal Legislativo y de las ONG creadas expresamente para que unos grupúsculos le metieran mano a las riquezas de todos los venezolanos."

Destacó que la próxima semana hará un nuevo llamado a quienes "no pudieron o no quisieron asistir esta semana" e indicó que "serán los organismos jurisdiccionales los encargados de actuar una vez que la plenaria de la Asamblea Nacional resuelva las responsabilidades políticas que hubiera".

Al respecto, Brito aseguró que varias "personas que pudieron haber delinquido se fueron de Venezuela y eso mantiene paralizado sus respectivos juicios en los tribunales".

Por ello, adelantó que "en el informe final a la plenaria de la Comisión Especial se consignará la recomendación de una reforma puntual al Código Orgánico Procesal Penal y a la misma Constitución Nacional para que puedan realizarse juicios en ausencia, con la garantía de que el acusado podrá hacer su defensa designando un abogado en Venezuela".