Santiago Lange: "Es importantísimo que en el COI haya atletas en activo"

Los regatistas argentinos Cecilia Carranza (i) y Santiago Lange durante una videoentrevista con Efe el 31 de marzo de 2021 desde Barcelona (España). En julio de 2021 afrontarán los Juegos Olímpicos de Tokio. EFE/Carlos Durán Araújo/Archivo

Tokio, 21 jul (EFE).- Entre los candidatos a ser miembro del COI en representación de los deportistas, pocos hay tan expertos como el regatista argentino Santiago Lange: los de Tokio son sus séptimos Juegos y quizá no sean los últimos para este arquitecto naval convencido de que “es importantísimo” que en la asamblea del organismo trabajen atletas que aún sigan en activo.

“Espero que el destino me lleve a estar ahí, porque me encantaría trabajar para la familia olímpica y mejorar las cosas que yo creo que se puedan mejorar desde el punto de vista de los atletas. El olimpismo es parte de mi vida y me gustaría devolver algo”, afirmó el vigente campeón de la clase Nacra 17 formando equipo con Cecilia Carranza.

Los deportistas que participan en los Juegos de Tokio 2020 deben elegir entre 30 candidatos a los cuatro que les representarán en la Comisión de Atletas del COI. Las urnas se abrieron en la Villa Olímpica el 13 de julio y se cerrarán el 3 de agosto. Los resultados se conocerán al día siguiente y los ganadores serán propuestos como miembros de la asamblea del COI, un trámite tras el que reemplazarán a los otros cuatro deportistas que ahora acaban mandato.

Entre los rivales de Lange figuran grandes nombres de la historia del deporte como la gimnasta uzbeka Oksana Chusovitina, que va por sus octavos Juegos, la nadadora sueca Therese Alshammar, que sumó seis, o el baloncestista español Pau Gasol, que disputa en Tokio sus quintos Juegos.

Santiago Lange, que debuta en competición el día 28, aseguró a Efe que no ha tenido tiempo de hacer campaña y que tampoco es muy bueno promocionándose, pero que le ilusionaría “muchísimo” el cargo.

“Son muchos años en el olimpismo. Intenté ir a mis primeros Juegos en el año 80, lo mismo me pasó en el 84. Desde el año 80 hasta ahora sueño con participar o con ganar medallas y estar relacionado con la familia olímpica. Por lo tanto es mi vida entera”, resumió el velerista.

“Creo que el Comité Olímpico Internacional está haciendo un gran trabajo. Lo he defendido mucho en esta situación difícil, lo mismo cuando se tomaron su tiempo para postergar los Juegos en medio de tanta presión”, recordó.

“Thomas Bach me parece un presidente excelente, la Comisión de Atletas funciona. Pero creo que hay muchísimos temas super importantes como la igualdad de género, todo el tema de los patrocinadores, la inclusión de países con menos recursos, la representación de los países refugiados, el dopaje”, enumeró sobre sus intereses.

“Por sobre todas las cosas”, añadió, “quiero seguir fomentando los valores olímpicos, que son increíbles, y hacer entender que el olimpismo va mucho más allá que el deporte”.

“Está clarísimo que unos Juegos Olímpicos al final los medios y la gente los ve por las medallas, pero hay valores como la unidad y la paz que, para mí, son más importantes que las medallas, que las victorias y que las derrotas”, aseguró.

Lange, que en septiembre cumplirá 60 años, añadió que para él “el momento más espectacular de los Juegos es la ceremonia de apertura porque”, explicó, “encontramos a todas las religiones, todas las razas, a todos los países, hasta países que quizá están en guerra, celebrando juntos”.

“Y ese es un momento que hay que seguir promocionando, rescatando y mejorando”, opinó.

Su posible entrada en el COI no influirá en su decisión de retirarse de la vela o, por el contrario, continuar hasta los Juegos de París 2024, aseguró Lange.

“Si tengo el deseo, como tengo ahora, de seguir entrenando al máximo de mis posibilidades, lo voy a seguir haciendo porque me siento un privilegiado a la edad que tengo. Obviamente para estar en el alto rendimiento tenés que aceptar que dejas cosas de lado. No se puede llevar una vida normal, de eso estoy seguro. En el caso de estar en la Comisión de Atletas, es importantísimo que tenga atletas activos”, subrayó.

Su compañera de embarcación Cecilia Carranza le hace la promoción que Santiago esquiva: “Como compañera deseo que la gente se entere, escuche a Santi porque, con toda humildad, tiene una trayectoria tan grande, una experiencia y una forma tan linda de ver la vida que me parece que va a sumar muchísimo a la familia olímpica, le va a dar muchísimo a los atletas y va a hacer un trabajo increíble”.