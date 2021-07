Sánchez ofrece "estabilidad" mientras la oposición, advierte, "solo grita"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), participa en una entrevista-coloquio organizada por la agencia de noticias Reuters, en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York, como parte de su gira por Estados Unidos, este miércoles. EFE/ Juanjo Martín

Nueva York, 21 jul (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofreció este miércoles estabilidad política en España para atraer inversiones de Estados Unidos, y contrapuso la actitud de su Ejecutivo, que según dijo trabaja y saca medidas adelante, con la de la oposición, que según subrayó, "solo grita".

Sánchez defendió esa estabilidad en una entrevista coloquio organizada por Reuters con motivo de su gira económica estadounidense, que tras Nueva York le llevará también a Los Ángeles y San Francisco.

El presidente del Gobierno afirmó que una de las lecciones que se pueden sacar de la pandemia es que hay que afrontarla desde "la unidad" y lamentó que tanto en Estados Unidos como en España se haya utilizado la covid-19 para hacer "batalla partidista".

Dijo que a él le gusta ser un político que "cumple" y que toma decisiones mientras que la oposición, "desafortunadamente, solo grita".

"Esa es la mayor diferencia entre la posición del Gobierno, que cumple, aprueba leyes, reformas e inversiones" y la de la oposición, dijo Sánchez, quien se mostró convencido de que los españoles "evaluarán de forma positiva" la actuación del Ejecutivo y las decisiones que tuvo que tomar en estos momentos de dificultad.

Y lo próximo que tiene que hacer, sostuvo al ser preguntado por el entrevistador, es sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, como pudieron aprobarse los anteriores y como espera que ocurra también en los siguientes.

En esta línea, al ser preguntado si podía ofrecer también estabilidad política a los inversores al presidir un Gobierno de coalición sin mayoría en el Parlamento, recordó que, hasta ahora, ha podido sacar adelante todas sus iniciativas.

En esa línea afirmó que va a seguir actuando, colaborando con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y con otros grupos del Parlamento.

"La estabilidad, la certidumbre, es muy importante para la inversión extranjera", insistió.

En este encuentro, el jefe del Ejecutivo resaltó la trascendencia que va a tener la vacunación para la recuperación económica en España, que según aseguró va a ser mucho más fuerte que en el resto de países de la Unión Europea gracias al Plan de Recuperación y a los fondos europeos.

"Vamos a entrar en un periodo de ritmo de reformas muy intenso y que probablemente no hayamos visto desde los comienzos de la democracia", dijo Sánchez, quien recordó que a los inversores "les gustan las reformas, la recuperación y el crecimiento".

Respecto a diversas cuestiones de política internacional, Sánchez evitó comentar la situación en Cuba y, al ser preguntado por ello y qué le diría al respecto si se viera con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se limitó a destacar el papel "clave" que puede jugar España en toda América Latina, no solo en Cuba.

Ante la crisis diplomática entre España y Marruecos, consideró a este país "estratégico" y defendió que solo desde el marco de la ONU debe buscarse una solución para el Sáhara Occidental.

Una posición que, recordó, la tiene su Gobierno pero la han tenido todos los anteriores en España.

Por otro lado, Pedro Sánchez recordó que su Ejecutivo es la primera experiencia de coalición en cuarenta años y la primera experiencia entre dos partidos progresistas desde la Segunda República (1931-1939).

Y a este Gobierno, dijo, no solo le ha tocado hacer frente a la pandemia, sino también abordar retos como la transición ecológica y la transformación digital.