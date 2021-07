Rusia.- El Kremlin dice que los teléfonos de la Presidencia y el Gobierno están a salvo de los software como Pegasus

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Presidencia de Rusia ha asegurado este miércoles que los teléfonos de los miembros del Kremlin y el Gobierno están a salvo de los software como Pegasus, desarrollado en Israel, tras las investigaciones en torno al espionaje de políticos y periodistas en varios países del mundo.



"En general el jefe del Estado, el gabinete de ministros, la Administración del presidente y otros organismos utilizan un sistema especial de comunicaciones gubernamentales que cuenta con una fuerte protección", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.



Así, ha manifestado que las autoridades rusas adoptan constantemente medidas para garantizar la seguridad de estas comunicaciones y ha resaltado que "no hay necesidad de refuerzos adicionales" a raíz de los descubrimientos en torno a Pegasus, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.



En la lista de personas afectadas por estos esfuerzos de espionaje con el software Pegasus figuran también periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, 'The New York Times', 'The Wall Street Journal', Bloomberg, 'Le Monde', 'Financial Times' o Al Yazira.



La investigación en torno a esta herramienta está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.