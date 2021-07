Ricky Martin exhorta a vacunarse contra la covid-19

En la imagen un registro de cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien exhortó a todo el mundo a vacunarse contra la covid-19, con el fin de prevenir más muertes a causa del nuevo coronavirus. EFE/Alberto Valdés/Archivo

San Juan, 21 jul (EFE).- El artista puertorriqueño Ricky Martin, quien este miércoles anunció un pacto comercial con la empresa dermocosmética Kumiko, exhortó a todo el mundo a vacunarse contra la covid-19, con el fin de prevenir más muertes a causa de dicho virus.

"Me vacuné porque nunca podría vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital", dijo el cantante en una historia que descargó el martes en su cuenta de Instagram.

"Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, por mi comunidad", agregó el artista, al tiempo en que llamó "egocentrista" a los que rechazan inocularse y exhortó a la personas a desistir de ver videos de personas tratando de conspirar contra la vacuna.

"No seas tan egocentrista, olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA", abundó.

Esta no es la primera vez que el intérprete se pronuncia en contra de las campañas de desinformación con respecto a las vacunas contra la covid-19.

En abril, durante los Latin American Music Awards, que se transmitieron en Telemundo, el cantante tuvo una conversación con el epidemiólogo estadounidense Anthony Fauci sobre la importancia de la vacuna contra la covid-19.

Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y desde el inicio de la pandemia se convirtió en una de las voces líderes en todo lo relacionado a la lucha contra el coronavirus.

En la conversación, el artista puertorriqueño le cuestionó a Fauci por qué cree que la comunidad latina debe vacunarse y si el antígeno es seguro.

Martin y Fauci, por su parte, fueron reconocidos el pasado 17 de enero por su trayectoria filantrópica durante la primera entrega de los Premios Internacionales de la Paz.

Ambos fueron homenajeados por tener en común "construir un mundo más equitativo y en paz".