Repunte en Miami, temor en la frontera EE.UU.-México y otras claves de la covid

Una persona es vacunada contra el coronavirus en el Club Fomento de Barrio Obrero en Asunción (Paraguay). EFE/ Nathalia Aguilar

Redacción Internacional, 21 jul (EFE).- Un repunte en el número de contagios en Miami, la decisión de EE.UU. de no reabrir su frontera con México y el temor de las autoridades sanitarias de la isla caribeña de Martinica por un posible colapso hospitalario muestran que la pandemia de la covid-19 está aún lejos de ser erradicada a pesar del avance en los procesos de vacunación.

Estas y otras noticias son algunas de las claves de la pandemia de este miércoles en América:

REPUNTE EN MIAMI-DADE, A PESAR DE TASA DE VACUNACIÓN DEL 75 %

La alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, pidió a las personas que no se han vacunado contra la covid-19 hacerlo ante la escalada de la tasa de positividad y las hospitalizaciones que se observa en varias regiones de Estados Unidos.

La tasa de positividad en Miami-Dade, el condado más poblado de Florida, que es el tercer estado de EE.UU. con más casos acumulados de covid-19 y el cuarto en número de muertes, está subiendo de manera firme y pasó del 3,6 % a un 8,3 % en menos de un mes.

"Sin lugar a dudas, Miami-Dade ha hecho grandes progresos en lidiar con el coronavirus, pero las tendencias recientes muestran claramente que la pandemia no ha terminado", dijo la alcaldesa en una declaración en la que destacó el hecho de que la tasa de vacunación en el condado sea superior al 75 %.

SIGUE CIERRE FRONTERIZO POR VARIANTE DELTA

Estados Unidos decidió mantener cerrada la frontera con México para evitar la propagación de la variante delta del coronavirus, informó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

"¿Qué nos ha venido a complicar lo que teníamos previsto? La variante delta, el crecimiento de casos en ambos países y ellos han tomado esta decisión. Por supuesto la respetamos", expresó el secretario de Relaciones Exteriores.

México aceleró el mes pasado la vacunación en los municipios colindantes con EE.UU. en busca de una pronta reapertura de la frontera, cerrada desde marzo de 2020 para desplazamientos no esenciales, pero la cantidad de contagios llevó a Washington a mantener el cierre al menos hasta el 21 de agosto.

MARTINICA TEME POSIBLE COLAPSO

En el Caribe, que en los últimos días ha llamado la atención por el aumento de los contagios en Cuba, se escuchó hoy la voz de alarma de la isla de Martinica ante un posible colapso hospitalario por la cantidad de enfermos.

La semana pasada se reportaron 2.241 nuevos contagios, con lo que el territorio insular registró la cuarta semana consecutiva de aumento en los casos. Desde el inicio de la pandemia, el número de pacientes diagnosticados con la enfermedad es de 13.405, de los cuales 104 han muerto.

Las autoridades sanitarias de Martinica revelaron que la variante delta está progresando y ahora representa el 9 % de los casos nuevos.

Mientras la isla sufre otra ola de la covid-19, se teme que los disturbios que fueron provocados por las nuevas medidas introducidas para contener la propagación del virus, como el toque de queda nocturno, puedan resurgir el próximo fin de semana.

CUBA SUPERA LOS 300.000 CASOS

Las autoridades sanitarias cubanas anunciaron esta jornada que se registraron 6.405 nuevos casos del virus, con lo que la cifra total de contagios llega a 300.854. También notificaron el fallecimiento de 53 personas, por lo que el número de decesos asciende a 2.072.

En las zonas de riesgo, como la provincia de Matanzas, así como en La Habana, se realiza un estudio de intervención sanitaria con Abdala y Soberana 02, las dos fórmulas más avanzadas de las cinco que desarrolla Cuba contra la covid.

La primera de ellas, que mostró una eficacia del 92,2 % en los ensayos clínicos, ya tiene la autorización de uso de emergencia por lo que es la primera vacuna latinoamericana contra la covid-19.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EXIGEN EQUIDAD EN ACCESO A VACUNAS

Los países de América Latina y el Caribe reclamaron equidad en el acceso a las vacunas anticovid, al advertir que apenas uno de cada diez de sus ciudadanos ha sido completamente inmunizado, mientras el 70 % de las dosis producidas está en manos de las naciones más ricas.

"Requerimos vacunas de donde sea y de quien quiera", sentenció el canciller de Antigua y Barbuda, Paul Chet Greene, al intervenir en una sesión extraordinaria virtual de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El funcionario se quejó de que algunas naciones hayan usado su riqueza "para comprar casi todas las vacunas producidas, dejando a la mayoría de los países en situaciones difíciles".

Coincidiento con este pedido, Colombia anunció la donación de un millón de dólares a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para fortalecer la vacunación en los países de la Comunidad del Caribe (Caricom).

CHILE APRUEBA LA SPUTNIK V Y SIGUEN BAJANDO LAS CIFRAS

Por segundo día consecutivo, Chile reportó menos de mil casos nuevos de covid-19, lo que se convierte en un respiro en medio de la ola de contagios que sufrió hasta hace poco, a pesar de llevar a cabo uno de los procesos de vacunación más exitosos del mundo.

En las últimas 24 horas se confirmaron 989 infectados y 46 nuevos decesos, que dejan el balance total de la crisis sanitaria en 1,6 millones de contagios y 34.611 muertes.

La vacunación en el país suramericano alcanza a más del 85 % de la población objetivo con una dosis y a casi el 77 % con dos inoculaciones.

Un proceso que fortalecerá después de anunciar que la vacuna rusa Sputnik V se convirtió en la sexta aprobada en el país y que será aplicada a mayores de 18 años.

La Sputnik V, que requiere de dos dosis, se suma a las de Sinovac, CanSino, Pfizer/BioNTech, Janssen y AstraZeneca, esta última solo para mujeres mayores de 55 años.