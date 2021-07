Presidente de México dice que labores de inteligencia se centran en criminales

Añade declaración de esposa de López Obrador ///México, 20 Jul 2021 (AFP) - Las labores de inteligencia de las autoridades mexicanas apuntan al crimen organizado y no a adversarios del gobierno, aseguró este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras el escándalo de espionaje en su país con el software Pegasus."Lo que hay de inteligencia tiene que ver con el combate al crimen, es para proteger a los ciudadanos, no para espiar a opositores, ni dirigentes políticos, dirigentes de partido, dueños de grandes empresas, a las iglesias", dijo el mandatario izquierdista en su habitual conferencia de prensa.Un medio mexicano que investiga el caso Pegasus, software malicioso diseñado por la compañía israelí NSO, reveló el lunes que los teléfonos de familiares y colaboradores de López Obrador fueron intervenidos presuntamente entre 2016 y 2017 utilizando dicho programa.Figuran Beatriz Gutiérrez, esposa de López Obrador -en el poder desde diciembre de 2018-, sus hijos, hermanos y hasta el cardiólogo del gobernante izquierdista, además de 25 periodistas.Tales interceptaciones se produjeron cuando López Obrador lideraba la oposición al presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del otrora hegemónico PRI, según el sitio web Aristegui Noticias.Sin embargo, el actual mandatario descartó este martes emprender acciones legales, exhibiendo un documento que según él demuestra que era espiado desde la década de 1970. Específicamente, sostuvo haber estado bajo vigilancia del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).Gutiérrez, de su lado, pidió a la Fiscalía indagar las denuncias, que según ella solo confirman "antiguas sospechas" de espionaje telefónico, seguimientos, revisión de cuentas bancarias y chips en vehículos, entre otros.Aunque el grupo de medios que indaga la trama asegura que la licencia de Pegasus en México expiró en 2017, López Obrador se comprometió a verificar que ninguna entidad siga operando con ese software."No sé si pueda existir este contrato, lo voy a revisar (...). De lo que estoy seguro es que no se espía a nadie. Habría que ver quién lo tiene. Si existe el contrato, hay que cancelarlo, no creo que exista", indicó el mandatario.La lista de más de 15.000 números telefónicos registrados en la plataforma en México fue obtenida en el marco del Pegasus Project, investigación que empezó a divulgarse el domingo pasado y en la que participan más de 80 periodistas de 17 medios alrededor del mundo.En el listado de teléfonos (unos 50.000 en distintos países) aparece el de Cecilio Pineda, reportero mexicano asesinado en marzo de 2017.Familiares de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa (Guerrero, sur) y defensores de derechos humanos también estuvieron en la mira, según las indagaciones de medios como The Washington Post, The Guardian y Le Monde.De acuerdo con Pegasus Project, en México el sistema fue usado por el Cisen -órgano civil de inteligencia adscrito al gobierno y desmontado por López Obrador-, la secretaría de Defensa y la antigua Procuraduría General (ahora Fiscalía).nc/axm/lda