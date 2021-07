Perú celebra su bicentenario con una bandera gigante sobre su montaña más alta

AME4005. LIMA (PERÚ), 21/07/2021.- Fotografía fechada el 11 de julio de 2021, cedida por Expedición "Bandera del Bicentenario", que muestra una bandera peruana gigante en la montaña de Huascarán (Perú). Una bandera peruana gigante de 4.000 metros cuadrados lució sus colores rojo y blanco sobre el Huascarán, la montaña más alta de Perú, para conmemorar el bicentenario de la independencia del país, que se celebrará este 28 julio.Con 200 metros de largo, 20 de ancho y un peso de más de 300 kilos, el enorme símbolo nacional fue trasladado a cuestas por 25 guías de montaña, en la expedición "Bandera del Bicentenario", liderada por el montañero peruano Víctor Rímac. EFE/ Expedición "bandera Del Bicentenario" SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Lima, 21 jul (EFE).- Una bandera peruana gigante de 4.000 metros cuadrados lució sus colores rojo y blanco sobre el Huascarán, la montaña más alta de Perú, para conmemorar el bicentenario de la independencia del país, que se celebrará este 28 julio.

Con 200 metros de largo, 20 de ancho y un peso de más de 300 kilos, el enorme símbolo nacional fue trasladado a cuestas por 25 guías de montaña, en la expedición "Bandera del Bicentenario", liderada por el montañero peruano Víctor Rímac.

"Fue un éxito porque la montaña es muy grande y técnica, y no podía dejar de contar con los mejores, que son los guías de montaña", explicó este miércoles Rímac en declaraciones a la Agencia Efe tras descender de la montaña.

"Ha sido para nosotros toda una pelea constante contra la altitud y también con el peso que llevábamos sobre nuestros hombros", añadió el montañero, que está inmerso en intentar ascender a las catorce montañas más altas del mundo, de más de 8.000 metros, de las que ya ha coronado cuatro (Everest, Manaslu, Dhaulagiri y Cho Oyu).

Pese a que el objetivo era alcanzar la cumbre del Huascarán, ubicada a 6.768 metros, la climatología adversa solo permitió llevar la bandera hasta los 5.400 metros sobre el nivel del mar.

"El pronóstico del tiempo decía que iba a haber nubes pero no mal tiempo, pero luego nos encontramos mal tiempo, así que no arriesgamos más, porque lo importante era celebrar el bicentenario en la montaña más alta de nuestro país", apuntó Rímac.

Una vez en el lugar, también fue un reto extender la bandera, ya que el fuerte viento que soplaba a esa altitud alzaba el tejido, que tuvo que ser fijado con estacas para tomar las fotografías de rigor antes de recogerla y bajar con ella de nuevo a cuestas.

Con este gesto, Rímac y su equipo quieren promover la reactivación del turismo en la céntrica región de Áncash, cuya capital Huaraz es el epicentro del turismo de montaña de Perú, con la Cordillera Blanca como su principal atracción, al permitir la ascensión a distintos picos nevados y rutas para caminatas a gran altitud.

"El mensaje que también queremos lanzar es de unión y esperanza para todos los peruanos y peruanas por esta situación que nos ha dividido tanto socialmente", dijo Rímac, en referencia a las recientes elecciones presidenciales, que han polarizado a su país.

"Definitivamente, debemos poner cada uno nuestro grano de arena para sacar adelante este país que es tan hermoso y que tiene tanta biodiversidad. Espero que este 28 de julio cada uno se sienta feliz celebrando el bicentenario de nuestro país", agregó.

Perú tiene el mayor sistema de glaciares tropicales, ubicado en las cumbres de los Andes y amenazado por el calentamiento global, que ha hecho su superficie se haya reducido prácticamente a la mitad en el último medio siglo hasta quedar en 1.114 kilómetros cuadrados.