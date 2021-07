Opositora cree que en Venezuela hay un "ahorcamiento" del aparato productivo

La dirigente opositora Delsa Solorzano. EFE/RAYNER PEÑA R./Archivo

Caracas, 21 jul (EFE).- La exdiputada opositora venezolana Delsa Solórzano denunció este miércoles que en su país hay un "ahorcamiento del aparato productivo", un día después de que el presidente de Fedecámaras, principal patronal de Venezuela, Ricardo Cusanno, abogara por la recuperación de las relaciones comerciales del país con el mundo.

"El ahorcamiento del aparato productivo nacional, la 'expropiación' de empresas, la persecución al empresariado, la casi extinción de la industria nacional, solo se deben a un régimen que no cree en los derechos económicos", escribió Solórzano en su cuenta de Twitter.

Al respecto, aseguró que "el régimen" venezolano "eliminó la seguridad jurídica" y "violenta la propiedad privada de manera constante".

"Es el único responsable de la crisis económica que atraviesa nuestra nación", subrayó.

Finalmente, sostuvo que en Venezuela "no habrá recuperación económica mientras la dictadura comunista esté usurpando el poder" y citó al ex primer ministro británico Winston Churchill.

"Como dijo Churchill, 'el que se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y con la guerra'", concluyó.

Durante la asamblea anual de Fedecámaras celebrada este martes, Cusanno indicó que, desde 2019, han "elevado críticas hacia las restricciones externas" y "sanciones generales" porque han generando "un daño colateral" y están "profundizando un daño que ya" se estaba "viviendo por las políticas públicas".

No obstante, subrayó que se debe "recuperar las relaciones con la comunidad internacional porque de lo contrario el futuro será muy complejo".

"Los venezolanos no tenemos razón para estar encerrados y no hablo en el marco de la pandemia, hablo de los pensamientos de todos los países del mundo y de nuestro país, tenemos que recuperar las relaciones con la comunidad internacional porque de lo contrario el futuro será muy complejo", indicó.

A la asamblea acudió la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, pese a los diversos choques vividos entre la patronal y los distintos gobiernos chavistas desde 1999.

En la misma, Rodríguez pidió "a los curas que quieran hacer política" que se quiten la sotana, luego de que el obispo auxiliar de Caracas, Ricardo Barreto, leyera una carta del secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, pidiendo impulsar el diálogo en el país.

En respuesta, Solórzano reclamó que aquel "militar que quiera hacer política" se quite el uniforme "y pase al ámbito civil".