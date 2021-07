Omar Sánchez y Alejandro Albalá comparten confidencias en la noche madrileña

21-07-2021 ALEJANDRO ALBALÁ Y OMAR SÁNCEZ. MADRID, 21 (CHANCE) Mientras Anabel Pantoja disfruta de unas vacaciones con amigas, su novio sigue manteniendo el contacto con sus compañeros de 'Supervivientes 2021'. Y es que ya sabemos que después de haber participado en un reality tan intenso, cuando sales, sientes la necesidad de mantener el contacto con esas personas con las que has tenido buena relación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Mientras Anabel Pantoja disfruta de unas vacaciones con amigas, su novio sigue manteniendo el contacto con sus compañeros de 'Supervivientes 2021'. Y es que ya sabemos que después de haber participado en un reality tan intenso, cuando sales, sientes la necesidad de mantener el contacto con esas personas con las que has tenido buena relación.



En este caso hemos visto a Omar Sánchez disfrutando de la noche madrileña con Alejandro Albalá, último expulsado de 'Supervivientes 2021' y con el que parece que mantiene una muy buena relación a pesar de lo mal que acabara este con la prima de su pareja, Isa Pantoja.



Alejandro Albalá nos ha confesado que ya ha engordado algo: "He cogido dos o tres kilos" y es que la cena con su amigo Omar le ha sentado de lujo: "Disfrutando de la cena, con la barriguita llena se ve la vida de otra manera". Y es que el exnovio de Isa Pantoja parece que se lleva bien con toda la familia de la tonadillera, menos con esta última, que parece que no supieron hacer las cosas bien para terminar de la mejor forma posible.



De esta manera, Omar y Alejandro nos han demostrado la buena relación que tienen y zanjan los rumores que afirmaban que el buen rollo que tenían ambos era por interés y por pura estrategia en el concurso. Ya ven, sin cámaras y fuera de los platós de televisión, los dos supervivientes siguen manteniendo la misma complicidad y las mismas ganas de verse.