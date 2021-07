Maduro dice que se "están robando" el oro venezolano depositado en Inglaterra

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 21 jul (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que se "están robando" el oro que su país tiene depositado en el Banco de Inglaterra en lo que calificó como "piratería del siglo XXI".

"Nos están robando las reservas de oro de Venezuela, que le pertenecen al Banco Central de Venezuela, no le pertenecen al Gobierno, le pertenecen a un instituto autónomo (...) Más de 2.000 millones de dólares en oro, las barritas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra", dijo Maduro en un acto de Gobierno.

El Tribunal Supremo británico dijo este miércoles que fallará "cuanto antes" sobre el caso del acceso al oro de Venezuela depositado en Inglaterra, cuya autoridad reclaman tanto la Administración del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como el equipo paralelo del líder opositor Juan Guaidó.

Al término de un proceso de tres días en Londres, los cinco jueces de la más alta instancia judicial del Reino Unido admitieron que llevará "un tiempo" examinar los complejos argumentos planteados por los respectivos abogados, que hoy concluyeron sus alegatos.

El Supremo, que analizó un recurso de la parte de Guaidó contra un dictamen anterior desfavorable, debe determinar a quién considera realmente el Ejecutivo británico como gobernante a todos los efectos en Venezuela, cuya junta del Banco Central de Venezuela (BCV) tendría en principio potestad sobre el oro.

Si finalmente concluye, con base en la jurisprudencia inglesa -y no solo a lo que diga el Ejecutivo de Londres-, que el líder es Guaidó, tendrá que aclarar si la Justicia británica debe dar por buenos sus nombramientos políticos (entre ellos a la junta), pese a que han sido invalidados por el Tribunal Supremo de Caracas.

Al respecto, Maduro aseguró que le han hecho daño al país las sanciones internacionales "la persecución" y "el robo de activos en el exterior" y subrayó que esos activos "dicen que le pertenecen a un Gobierno que no existe en Venezuela".

"Inventan un gobierno de la Narnia, de la fantasía para robarnos las empresas, el dinero, las cuentas y para robarle a Venezuela el oro", dijo el mandatario sin mencionar a Guaidó.

Finalmente, consideró que se trata de un caso de "piratería del siglo XXI porque ese dinero es de Venezuela".

"Ese oro le pertenece a los venezolanos y, en específico, al Banco Central de Venezuela, son las reservas del país", concluyó.