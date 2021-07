Los controles de aduanas completos podrían ser "incendiarios" en Irlanda del Norte, según M&S

FOTO DE ARCHIVO: Un cartel con un mensaje en contra de los controles fronterizos tras el Brexit en relación con el protocolo de Irlanda del Norte en el centro de Larne, Irlanda del Norte, el 12 de febrero de 2021. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Por Kate Holton

LONDRES, 21 jul (Reuters) - La introducción de controles aduaneros completos entre el Reino Unido e Irlanda del Norte corren el riesgo de resultar "incendiarios" cuando los precios suban y productos demandados no se importen, dijo uno de los mayores minoristas del país.

Archie Norman, presidente de Marks & Spencer, dijo a BBC Radio que la introducción prevista de los controles completos tras el Brexit en octubre sería "destructiva para el negocio" e impediría al minorista de alimentos y ropa ofrecer toda su gama.

Los agentes de aduanas han aplicado hasta ahora una serie de medidas relajadas para controlar las mercancías que entran en Irlanda del Norte desde el Reino Unido en virtud de un sistema de protocolo que fue diseñado para mantener abierta la frontera de la provincia con Irlanda, miembro de la UE, al tiempo que impide que las mercancías entren en el mercado único de la UE sin control a través de esa frontera.

Norman explicó que ya habían tenido problemas para introducir mercancías en Irlanda y Francia, miembros de la UE, desde que el Reino Unido abandonó el mercado único de la Unión Europea a principios de año, debido a la enorme cantidad de papeleo que se requería.

"Corre el riesgo de ser un problema para el consumidor de Irlanda del Norte, porque no hay mejor demostración de que ya no se forma parte de pleno derecho del Reino Unido que no poder conseguir tus productos navideños favoritos, no poder comprar pollo de M&S, huevos de corral, sándwiches", dijo.

La introducción del protocolo, acordado por el primer ministro Boris Johnson y que mantiene de forma efectiva a Irlanda del Norte en el mercado único de bienes de la UE, ha obligado a M&S a recurrir a profesionales para marcar casillas y rellenar formularios. Según Norman, cambiar las cadenas de suministro para aumentar la producción en Irlanda aumentaría los precios.

(Reporte de Kate Holton; edición por Guy Faulconbridge, traducido por José Muñoz)